El Departament de Política Lingüística ha posat en marxa un programa temporal per impulsar i liderar la incorporació del català a l’àmbit digital. La posada en marxa requereix contractació de personal eventual, ja que la conselleria, de nova creació, no disposa de prou personal per dur-lo a terme. Així, s’han publicitat 14 ofertes de feina durant els tres anys que durarà el programa. La contractació d’aquests 14 efectius, segons ha detallat el conseller Francesc Xavier Vila en una resposta per escrit a una pregunta parlamentària, costarà més de 2,1 milions d’euros. Paral·lelament, la iniciativa per impulsar la llengua a internet també preveu destinar 350.000 euros anuals –1,05 milions d’euros en total– per impulsar actuacions i projectes específics.
El conseller de Política Lingüística exposa en la resposta per escrit que la creixent digitalització ofereix “oportunitats noves per a la societat i les empreses catalanes” i, en aquest sentit, considera que no es pot deixar que el català “quedi en un segon lloc en la cursa digital”. “És imprescindible incorporar-lo de manera efectiva a les noves tecnologies de la llengua i aprofitar tot aquest procés de transformació digital” de diferents sectors com els econòmics, culturals, assistencials i socials. “Aquest context, doncs, exigeix una actuació específica per part de les administracions públiques en matèria de política lingüística”, defensa.
Vila afegeix que per tal d’assegurar que la llengua catalana reforça la seva presència en l’àmbit digital, cal un programa que “permeti analitzar en detall l’impacte de les tecnologies de la llengua, identificar oportunitats i impulsar accions concretes de manera transversal i sectorial en àmbits com la traducció automàtica, la salut, l’aprenentatge del català o la generació de continguts digitals”. Aquesta anàlisi, segons el conseller, permetrà “donar un nou impuls a la presència de la llengua en aquests entorns, garantir que el català sigui plenament operatiu i competitiu en aquest àmbit i corregir les desigualtats lingüístiques en totes les esferes de la vida digital”.
Manca de recursos humans al departament
Amb tot, el titular de Política Lingüística admet que les tasques d’aquest programa temporal no es poden dur a terme amb els recursos humans de què disposa actualment la conselleria perquè “fins ara no s’havien abordat de manera sistemàtica i són, per definició, innovadores”. “Tot plegat fa recomanable abordar-les mitjançant un programa temporal que permeti elaborar un panorama general de les oportunitats per al català i les noves tecnologies de la llengua durant el període esmentat, en què la societat experimentarà canvis destacats”, afegeix.
És per això que el Departament té previst contractar 14 efectius durant el període de tres anys que durarà el programa, i la contractació, segons informa la mateixa Conselleria, tindrà un cost de 2.133.815,13 milions d’euros. Paral·lelament, també detalla que es destinaran 350.000 euros anuals “per a l’impuls d’actuacions i projectes específics al llarg de la duració del programa”. Els perfils que busca el Departament, i que es poden consultar a les ofertes de treball temporal de la Generalitat, són: una persona responsable del programa, que, segons l’escala salarial, tindrà un sou anual brut de més de 60.000 euros. Dos tècnics de l’escala superior amb un sou anual brut superior als 42.000 euros, deu tècnics de l’escala superior amb una destinació inferir que els anteriors i un sou de gairebé 40.000 euros i un administratiu amb un sou de gairebé 25.000 euros.
Els objectius del programa temporal
El programa temporal aprovat pel Govern el passat mes de juliol té sis objectius. El primer d’ells és desenvolupar un marc d’anàlisi del català en l’esfera digital i de la intel·ligència artificial nou. També haurà d’elaborar un informe de referència sobre català digital i la intel·ligència artificial i un document de propostes d’actuacions per a diversos departaments de la Generalitat i administracions públiques sobre el català en l’àmbit digital. Així mateix, haurà d’impulsar l’aprenentatge del català a través d’eines digitals que es basen en noves tecnologies de la llengua i, d’altra banda, establir un programa de comunicació per garantir l’impacte d’anàlisis i informes. Finalment, haurà d’ajudar a la “reconversió” dels sectors que s’han vist afectats negativament o que s’hauran de transformar durant els pròxims tres anys.