El Departamento de Política Lingüística ha puesto en marcha un programa temporal para impulsar y liderar la incorporación del catalán en el ámbito digital. La puesta en marcha requiere contratación de personal eventual, ya que la consejería, de nueva creación, no dispone de suficiente personal para llevarlo a cabo. Así, se han publicitado 14 ofertas de empleo durante los tres años que durará el programa. La contratación de estos 14 efectivos, según ha detallado el consejero Francesc Xavier Vila en una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria, costará más de 2,1 millones de euros. Paralelamente, la iniciativa para impulsar la lengua en internet también prevé destinar 350.000 euros anuales –1,05 millones de euros en total– para impulsar actuaciones y proyectos específicos.

El consejero de Política Lingüística expone en la respuesta por escrito que la creciente digitalización ofrece «nuevas oportunidades para la sociedad y las empresas catalanas» y, en este sentido, considera que no se puede dejar que el catalán «quede en un segundo lugar en la carrera digital». «Es imprescindible incorporarlo de manera efectiva a las nuevas tecnologías de la lengua y aprovechar todo este proceso de transformación digital» de diferentes sectores como los económicos, culturales, asistenciales y sociales. «Este contexto, pues, exige una actuación específica por parte de las administraciones públicas en materia de política lingüística», defiende.

Vila añade que para asegurar que la lengua catalana refuerza su presencia en el ámbito digital, se necesita un programa que «permita analizar en detalle el impacto de las tecnologías de la lengua, identificar oportunidades e impulsar acciones concretas de manera transversal y sectorial en ámbitos como la traducción automática, la salud, el aprendizaje del catalán o la generación de contenidos digitales». Este análisis, según el consejero, permitirá «dar un nuevo impulso a la presencia de la lengua en estos entornos, garantizar que el catalán sea plenamente operativo y competitivo en este ámbito y corregir las desigualdades lingüísticas en todas las esferas de la vida digital».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila / Govern

Falta de recursos humanos en el departamento

Con todo, el titular de Política Lingüística admite que las tareas de este programa temporal no se pueden llevar a cabo con los recursos humanos de que dispone actualmente la consejería porque «hasta ahora no se habían abordado de manera sistemática y son, por definición, innovadoras». «Todo ello hace recomendable abordarlas mediante un programa temporal que permita elaborar un panorama general de las oportunidades para el catalán y las nuevas tecnologías de la lengua durante el período mencionado, en el que la sociedad experimentará cambios destacados», añade.

Es por ello que el Departamento tiene previsto contratar 14 efectivos durante el período de tres años que durará el programa, y la contratación, según informa la misma Consejería, tendrá un costo de 2.133.815,13 millones de euros. Paralelamente, también detalla que se destinarán 350.000 euros anuales «para el impulso de actuaciones y proyectos específicos a lo largo de la duración del programa». Los perfiles que busca el Departamento, y que se pueden consultar en las ofertas de trabajo temporal de la Generalitat, son: una persona responsable del programa, que, según la escala salarial, tendrá un salario anual bruto de más de 60.000 euros. Dos técnicos de la escala superior con un salario anual bruto superior a los 42.000 euros, diez técnicos de la escala superior con una destinación inferior que los anteriores y un salario de casi 40.000 euros y un administrativo con un salario de casi 25.000 euros.

Los objetivos del programa temporal

El programa temporal aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio tiene seis objetivos. El primero de ellos es desarrollar un marco de análisis del catalán en la esfera digital y de la inteligencia artificial nuevo. También deberá elaborar un informe de referencia sobre catalán digital y la inteligencia artificial y un documento de propuestas de actuaciones para varios departamentos de la Generalitat y administraciones públicas sobre el catalán en el ámbito digital. Asimismo, deberá impulsar el aprendizaje del catalán a través de herramientas digitales que se basan en nuevas tecnologías de la lengua y, por otro lado, establecer un programa de comunicación para garantizar el impacto de análisis e informes. Finalmente, deberá ayudar a la «reconversión» de los sectores que se han visto afectados negativamente o que se deberán transformar durante los próximos tres años.