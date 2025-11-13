Dues dimissions d’alt nivell al Departament d’Igualtat i Feminismes, consecutives, en pocs dies i a les portes del 25-N. Primer, va plegar la subdirectora per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Rosa Codina, i aquesta setmana ha dimitit la que era la seva cap, la directora general l’Erradicació de les Violències Masclistes, Anna Belén Gallo. Fonts de la conselleria asseguren, a preguntes d’El Món, que les dues renúncies s’han produït per motius diferents i que no tenen relació entre elles. “Són motius diferents i per raons personals”, afirmen, amb l’argument que fa servir habitualment l’administració en aquests casos.
El decret de dimissió de Gallo s’ha fet oficial aquest mateix dijous a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). “La senyora Ana Belén Gallo García, a petició pròpia, cessa com a directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminisme, amb efectes del dia 14 de novembre de 2025, i se li agraeixen els serveis prestats”, signen el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera, Eva Menor.
Pocs dies abans del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
Les fonts consultades asseguren que encara no s’ha escollit el relleu de Gallo, però que esperen poder-lo anunciar en els pròxims dies. “Ho anunciarem pròximament”, afirmen. Així mateix, les mateixes fonts del departament deixen clar que les dimissions no alteren els plans de l’executiu per al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. “Ho tenim tot preparat i no s’alteren en absolut” els actes previstos per a d’aquí a 11 dies.
Oferta de feina per a la vacant de subdirectora
Pel que fa a la subdirecció, que és plaça de funcionari, la Generalitat ha obert fa tres dies el concurs per optar-hi. Els requisits són tenir la condició de funcionari/ària de carrera del cos superior d’administració general, cos docent del subgrup A1 i tots els cossos especials del subgrup corresponent a qualsevol administració pública catalana -el personal funcionari de carrera, que no sigui de la Generalitat de Catalunya, cal que acrediti la seva condició de funcionari-. D’altra banda, cal acreditar el certificat de nivell de suficiència de català (C1) del Departament de Política Lingüística o equivalent.