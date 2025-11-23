El telèfon d’emergència contra la violència masclista, el 900 900 120, ha rebut un total de 9.909 trucades al llarg de 2025, segons les últimes dades dels quals disposa el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, encapçalada per la consellera Eva Menor. Aquestes dades, però, són només fins al mes de setembre, ja que l’administració catalana encara no disposa de les dades de la segona meitat de l’any. Segons aquestes mateixes dades, facilitades per l’agència Europa Press, un 10,2% de les trucades o comunicacions realitzades a aquesta línia fins al 30 de setembre van ser fetes per part de familiars o persones pròximes a la dona afectada, mentre que al llarg de l’any 2024 aquesta xifra va ser del 15%.
Des de la conselleria recorden que aquest telèfon és completament gratuït i està disponible durant tots els dies de l’any, les vint-i-quatre hores del dia. En declaracions a Europa Press dos dies abans del dia internacional contra la violència de gènere, la responsable de la cartera de Feminismes s’ha mostrat molt contundent amb la violència masclista i l’ha definit com “un fenomen multicausal i multifactorial, la causa estructural del qual és el masclisme que impera en la cultura”: “A mi m’agrada ser radicalment inconformista, sobretot en aquest àmbit de política pública, perquè al final el nostre objectiu és arribar a 0 víctimes de violència masclista. Això és un objectiu a llarg termini, desgraciadament, i hem de treballar de manera col·laborativa el conjunt del Govern”, ha asseverat la consellera Menor.
Preocupació pels “negacionistes”
La titular de la cartera de Feminismes del govern de Salvador Illa també s’ha mostrat “molt preocupada” per l’auge dels discursos “negacionistes” en relació amb la violència de gènere: “Ho estem veient en el mateix Parlament, en discursos obertament negacionistes de la violència masclista i que volen eliminar el nostre àmbit de política pública, que parlen de nosaltres com un quiosquet o d’ideologia de gènere com si fos una connotació negativa”, ha exclamat la consellera, que ja ha avançat que en els pròxims dies presentaran un pacte parlamentari contra la violència masclista.