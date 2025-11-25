Les agressions sexuals i la difusió d’imatges íntimes, les denúncies que més creixen

Les denúncies per violència masclista relacionades amb la difusió d’imatges íntimes de dones han crescut un 21% aquest any, mentre que les vinculades a agressions sexuals han augmentat un 15%, segons les dades difoses pels Mossos d’Esquadra amb motiu del 25-N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona. En total, la policia catalana ha instruït 14.455 denúncies per violència de gènere i preveu tancar l’any amb poc més de 17.100, un 0,2% menys que el 2024. Això vol dir que enguany serà la primera vegada que es produeix un descens en el nombre de denúncies des del 2020, tot i que llavors les xifres van quedar alterades perquè la pandèmia de la Covid-19 va limitar molt les possibilitats de denunciar.
Per tipus de delictes, les denúncies de violència masclista més habituals són per maltractament, que acumulen 5.360 casos (37%). En segon lloc, hi ha les amenaces a la víctima, ja sigui de matar-la, agredir-la, limitar els seus moviments, contra la seva llibertat sexual, la intimitat, l’honor o el patrimoni, o bé a familiars o amics. Representen el 20,2% de totes les denúncies amb 2.925 casos. Els trencaments de condemna (2.458) se situen en tercera posició i suposen el 17% del total de denúncies. A més distància hi ha la violència física o psíquica en l’àmbit familiar, amb un 7,2% de les denúncies (1.048).
La difusió d’imatges íntimes, un problema creixent
Les denúncies per difusió d’imatges íntimes de dones han passat de 161 a 195 en un any, un 21% més. Segons els Mossos, en aquest apartat s’inclouen “conductes relacionades amb el descobriment de secrets, la vulneració de la intimitat o l’ús de dades personals apoderant-se de documents, interceptant comunicacions o utilitzant artificis tècnics d’escolta, transmissió, gravació o reproducció de so o imatge”. La franja d’edat més afectada són les dones d’entre 26 i 35 anys, que representen un 36,25 del total. En el cas de les agressions sexuals, la franja 26-35 també és la més victimitzada, amb un terç de les 216 denúncies que s’han interposat aquest any (+15,5%). També creixen per sobre de la mitjana els trencaments de condemna (+13,1%) que passen de 2.173 el 2024 a 2.458 el 2025. En aquest cas, les víctimes més habituals són les dones d’entre 36 i 45 anys.
Creixen les víctimes de violència sexual ateses al Clínic
L’Hospital Clínic de Barcelona ha atès 665 persones per violència sexual fins a l’octubre, un 6,5% més que en el mateix període del 2024. Això suposa una mitjana de dues persones ateses per agressions sexuals cada dia. La majoria són dones (87%), segons les estadístiques que publica cada any el Clínic, centre de referència a Barcelona per agressions sexuals en l’atenció a majors de 16 anys. El 65% de les dones van ser violades (365) i el 9% de les agressions es van cometre en grup. Els responsables de l’hospital alerten que la situació és “dramàtica”. En els últims anys, el nombre de persones que acudeixen a l’hospital després d’haver patit una agressió sexual pràcticament s’ha duplicat. “És esfereïdor i un problema de salut pública”, adverteixen. Des del 2021, han atès 3.254 persones.