Giró denunciarà a la fiscalia l’encàrrec de Camacho a Villarejo per espiar-lo

Reacció contundent de l’actual conseller d’Economia, Jaume Giró, a la conversa publicada per El Món entre l’aleshores del PPC, Alícia Sánchez-Camacho i el comissari d’intel·ligència i coordinador de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, ara jubilat. Una trobada, celebrada el novembre del 2012, on l’actual senadora del PP per la Comunitat de Madrid encarregava al comissari que investigués Giró durant la seva etapa de màxim responsable de la Fundació La Caixa. “Presentaré una denúncia a la fiscalia, a nivell personal i no com a conseller del Govern, per aquests fets”, ha avançat Giró a El Món.

Alicia Sánchez-Camacho, en una imatge d’arxiu

Així mateix, ha carregat contra els espionatges il·legals que porten a terme funcionaris de la seguretat de l’Estat per ordre dels polítics contra l’independentisme. “Uns van al Senat [en referència a l’actual càrrec de Camacho], i altres a la presó o a l’exili”, ha comparat Giró per emfatitzar el “premi” que va rebre l’exlíder del PP a Catalunya per delatar independentistes. D’aquesta manera, Giró obrirà un nou front judicial per vulneració de drets fonamentals, i més tenint present que en el moment de la conversa era un ciutadà particular sense cap responsabilitat política.

Denúncia a la fiscalia

Giró ha anunciat que la setmana vinent presentarà aquesta denúncia davant la fiscalia pels delictes d’intervenció de les comunicacions i atac a la intimitat sense ordre judicial. “És una vulneració de la meva vida privada per encàrrec d’una política de la dreta espanyola a un comissari del Cos Nacional de Policia [aleshores] en actiu”, insisteix el conseller. “És una vulneració de drets fonamentals, sobretot a l’article 16 de la Constitució Espanyola que tant defensen, el que protegeix la llibertat ideològica”, afegeix.

Per altra banda, Giró remarca que aquests àudios demostren que les “pràctiques il·legals d’espionatge” –en referència a l’escàndol del cas Pegasus– “venen de molt lluny”. En aquest marc, el conseller insisteix i subratlla que en aquells moments era un “ciutadà particular sense cap responsabilitat política ni pública”. “No tenia ni cap càrrec polític ni cap responsabilitat i, en canvi, l’avui senadora demanava que em tinguessin controlat i molt”, sentencia.

Uns a la presó i els altres, al Senat

A la vista de la conversa, Giró recorda que deu dies després que es produís va aparèixer una informació sobre uns suposats diners que l’aleshores president Artur Mas tenia a Suïssa i que mai es va poder acreditar. “Això va afectar un procés electoral!”, raona. “Es fan servir diners públics i funcionaris de la policia per espiar persones innocents només per les seves idees per encàrrec de polítics espanyols que després són premiats amb un escó al Senat, la cambra de representació territorial on curiosament no s’hi pot parlar català”. “Uns van al Senat, i els altres a la presó i a l’exili. I d’altres, com és el meu cas, han de veure el seu nom, el seu mòbil i la seva adreça en informes parapolicials”, ha sentenciat.