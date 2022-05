Forcadell, sobre el gir del Suprem: “El més important per a ells és la unitat d’Espanya”

L’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reaccionat amb resignació al canvi de criteri del Tribunal Suprem, que ara ha acceptat revisar els indults als presos polítics després d’acceptar els recursos presentats pel PP, Vox i Cs. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Forcadell ha criticat el Suprem per deixar-se arrossegar per la política. “La justícia no és el més important. El més important és la unitat d’Espanya”, ha lamentat l’expresidenta del Parlament, que consideraria un “disbarat” que l’alt tribunal revoqués els indults.

Forcadell ha retret al Suprem que sempre filtri les resolucions a la premsa abans de comunicar-ho als afectats i creu que el tribunal vol enviar un missatge a l’independentisme. “L’amenaça sempre hi és. Vigileu perquè us estem controlant i l’última paraula és nostra”, ha dit la dirigent republicana. “La repressió continua perquè la lluita continua”. Forcadell ha assegurat que els seus advocats han intentat tranquil·litzar-la perquè consideren que els indults estan “jurídicament ben fonamentats”, però reconeix que la justícia espanyola és imprevisible.

Jordi Sànchez opta per ignorar el Suprem

L’encara secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha optat per ignorar l’anunci del Suprem. “La notícia salta en plenes negociacions pel pacte sobre el català i no li vaig donar massa importància“, ha afirmat. “El Suprem farà el que consideri. No m’ha tret ni un minut del meu descans ni alterarà la meva agenda”. Sànchez, que encara els últims dies al capdavant del partit, ha insistit que la seva prioritat ara és tancar la reforma legislativa per protegir el català de les ingerències de la justícia.

Jordi Sànchez i el secretari de Política Lingüística, Xavier Vila / ACN

El dirigent de Junts ha criticat el PSC i la CUP per fer una “interpretació forçada i interessada” del text que es portarà al Parlament. “El català serà llengua vehicular i el castellà tindrà l’ús que decideixi cada centre”, ha repetit. “Moltes escoles utilitzen l’anglès per impartir algunes matèries i és llengua d’ús curricular, no vehicular. El mateix amb el castellà”. Sànchez considera que la proposició de llei que tramita el Parlament i el decret que prepara el Govern “donen resposta a l’amenaça de les quotes”.

El secretari general de Junts ha celebrat que Òmnium i altres entitats socials hagin donat suport al pacte i ha assegurat que els sindicats no s’hi han afegit perquè tenen un “conflicte obert” amb Educació i no volen transmetre la sensació que col·laboren amb el departament en plena ronda de vagues. “Entenc que no vulguin donar cap element de satisfacció per no boicotejar la seva pròpia vaga”, ha dit.