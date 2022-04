Feijóo intenta marcar distància amb Vox i promet una oposició constructiva

El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentat marcar distàncies amb Vox i ha promès una oposició constructiva per arribar a grans pactes d’Estat amb el PSOE, però ha advertit a Pedro Sánchez que “moderació no és tebiesa”. Feijóo ha assegurat que els populars sortiran “a guanyar” en el pròxim cicle electoral que comença amb els comicis a Andalusia abans de final d’any, les municipals a mitjans del 2023 i les generals, que estan previstes per a finals de l’any que ve si no hi ha cap contratemps.

“Jo no vinc a insultar el president del govern, vinc a guanyar-lo”, ha assegurat durant el seu primer discurs com a president del PP. Feijóo ha reivindicat una política “adulta” que no necessita repartir “carnets de patriota”, en una clara al·lusió al seu antecessor, Pablo Casado, i a la formació d’ultradreta, que serà el principal rival dels populars per recollir el descontentament social amb les polítiques de Sánchez.

El president del grup del PPE al Parlament Europeu, Manfred Weber, al congrés popular / ACN

Crítiques a Sánchez

Feijóo ha exigit al president espanyol que “no insulti la intel·ligència de la majoria dels espanyols” i faci respectar la Constitució “per part de tothom”. El nou líder del PP, escollit amb el 98,3% en l’últim congrés dels populars, ha demanat el suport de les bases i l’aparell polític del partit per poder treure Sánchez de la Moncloa. “Sé que esteu il·lusionats, però us mentiria si no us dic que sento més responsabilitat que ahir i menys que la que sentiré els pròxims dies, mesos i anys”.

“Ser president d’aquest partit no és un privilegi, sinó un mandat; no és un honor, sinó una obligació; i no és un càrrec, és una càrrega”, ha afirmat. “Si des del principi ho tenim clar, podrem fer junts aquest camí”, ha insistit. Feijóo ha carregat contra la resposta tardana del govern espanyol a la guerra “injusta i cruel” a Ucraïna. “Aquest no és el millor govern per a aquest moment, però crec profundament en les nostres possibilitats com a país”, ha etzibat.