Nou embolic amb la B-40: el Ministeri diu ara que es farà càrrec de les obres

Nou embolic amb les obres de la B-40, un projecte que no ha deixat de portar maldecaps a la Generalitat des que el PSC el va posar sobre la taula per negociar els pressupostos d’aquest any. Segons avança la SER Catalunya, el Ministeri de Transports ha traslladat a la Generalitat que, per una qüestió legal, ha de ser el govern espanyol qui faci el projecte i executi les obres de la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. Aquest cap de setmana la consellera de Territori, Ester Capella, ha donat per fet que serà Madrid qui porti la iniciativa.

Les giragonses del Ministeri de Transports no han estat rebudes amb especial bel·ligerància al Govern, que des del primer moment s’ha mostrat en contra de construir la B-40 i només ho va acceptar perquè el PSC ho va lligar als pressupostos. Més enllà de qui fa què, les diferències sobre el traçat i les característiques tècniques de la carretera seran una font constant de conflicte entre les dues administracions. La Generalitat defensa que el tram entre Terrassa i Sabadell ha de ser una ronda urbana i no una via d’alta capacitat amb dos carrils per sentit com vol el Ministeri.

La consellera Ester Capella i la ministra Raquel Sánchez, en una reunió al Ministeri de Transports / ACN – Andrea Zamorano

En el protocol signat entre els dos governs abans de les vacances, s’establia que seria el Departament de Territori lideraria el projecte, tot i que després hauria de rebre el vistiplau del Ministeri de Transports. Els problemes legals que ara addueix el govern espanyol no es van posar sobre la taula durant les converses, que van durar mesos i van generar moltes friccions tant a Catalunya com a Madrid. Fonts del Ministeri asseguren que tenen previst nomenar la Generalitat com a responsable del projecte i de les obres, però hi ha molts dubtes sobre quin marge de maniobra tindria el Govern.

Els convenis s’han de signar abans que acabi l’any

Capella ha reconegut que el conveni de la B-40 és el que avança amb més lentitud d’entre tots els que negocien amb el govern espanyol. La resta de carpetes són les encomanes de gestió que l’Estat farà a la Generalitat com a part de l’acord de 914 milions que ERC va signar amb la Moncloa per aprovar els pressupostos espanyols d’aquest 2023. Al Ministeri de Transports estan tranquils i esperen que tots els projectes es puguin consensuar i lligar en les pròximes setmanes amb la intenció de signar-los abans que acabi l’any.