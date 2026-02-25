La líder de Sumar i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha renunciat a presentar-se com a candidata de la seva formació per a les pròximes eleccions. A través d’un comunicat publicat al seu compte de BlueSky, la líder de Sumar ha anunciat que no es presentarà als pròxims comicis “És una decisió molt meditada i que he comunicat als meus éssers estimats, al conjunt del meu espai polític i al president del govern”, apunta Díaz en la carta publicada aquest matí. La decisió de Díaz arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions d’Aragó. Aquest dissabte, Moviment Sumar, IU, els Comuns i Más Madrid van celebrar un acte per renovar la seva aliança i frenar l’ascens de l’extrema dreta, cita a la qual no va assistir la vicepresidenta.
En aquest acte, des de Sumar ja apuntaven que estaven disposats a repensar l’estratègia del partit, així com el lideratge de l’espai a l’esquerra del PSOE que ha exercit Díaz els darrers anys. Ara, el moviment de la seva líder ho confirma. “Vull donar espai i temps perquè allò que està naixent avanci amb la força que mereix, i acompanyar-ho, cuidar-ho i impulsar-ho amb tota la meva energia i amb la força que em dona la convicció”, argumenta Díaz en la seva carta, en la qual expressa que “sempre” havia tingut “moltes reticències” a l’hora de presentar-se com a candidata.
Díaz es manté al govern
En la missiva, de quatre pàgines, la vicepresidenta del govern espanyol deixa clar que no serà la candidata de Sumar per a les pròximes eleccions, però en cap moment expressa la intenció de renunciar a l’executiu espanyol. A hores d’ara, doncs, sembla que Díaz es mantindrà dins el govern de Sánchez. “Miro enrere i estic orgullosa de tot el que hem aconseguit de manera col·lectiva i treballant sempre per millorar la vida de la gent”, relata Díaz, que assegura que “vol cuidar el govern de coalició progressista, perquè és la millor manera que tenim de seguir guanyant drets”. Malgrat que el govern espanyol insisteix en la seva voluntat de complir el mandat i no celebrar eleccions fins al 2027, els darrers dies l’esquerra ha fet moviments de cara a un possible avançament electoral. El líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ja ha començat a fer els primers moviments per crear una coalició a l’esquerra del PSOE, una idea que no veuen del tot malament des de Sumar, i que plantegen incloure-hi Podem, una formació amb qui Díaz s’havia distanciat recentment.