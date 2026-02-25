La líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, ha renunciado a presentarse como candidata de su formación para las próximas elecciones. A través de un comunicado publicado en su cuenta de BlueSky, la líder de Sumar ha anunciado que no se presentará en los próximos comicios «Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del gobierno», señala Díaz en la carta publicada esta mañana. La decisión de Díaz llega en un momento marcado por los malos resultados de Sumar en las encuestas y en las elecciones de Aragón. Este sábado, Moviment Sumar, IU, los Comuns y Más Madrid celebraron un acto para renovar su alianza y frenar el ascenso de la extrema derecha, cita a la que no asistió la vicepresidenta.

En este acto, desde Sumar ya apuntaban que estaban dispuestos a repensar la estrategia del partido, así como el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE que ha ejercido Díaz en los últimos años. Ahora, el movimiento de su líder lo confirma. «Quiero dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo avance con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo e impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción», argumenta Díaz en su carta, en la cual expresa que «siempre» había tenido «muchas reticencias» a la hora de presentarse como candidata.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la clausura de la asamblea estatal de Sumar / Jesús Hellín (Europa Press)

Díaz se mantiene en el gobierno

En la misiva, de cuatro páginas, la vicepresidenta del gobierno español deja claro que no será la candidata de Sumar para las próximas elecciones, pero en ningún momento expresa la intención de renunciar al ejecutivo español. A estas alturas, pues, parece que Díaz se mantendrá dentro del gobierno de Sánchez. «Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos logrado de manera colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente», relata Díaz, que asegura que «quiere cuidar el gobierno de coalición progresista, porque es la mejor manera que tenemos de seguir ganando derechos». A pesar de que el gobierno español insiste en su voluntad de cumplir el mandato y no celebrar elecciones hasta 2027, en los últimos días la izquierda ha hecho movimientos de cara a un posible adelanto electoral. El líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, ya ha comenzado a hacer los primeros movimientos para crear una coalición a la izquierda del PSOE, una idea que no ven del todo mal desde Sumar, y que plantean incluir a Podemos, una formación con quien Díaz se había distanciado recientemente.