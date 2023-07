VÍDEO | Ocupen la “lona de l’odi” de Desokupa a Madrid

El moviment a favor d’un habitatge digne a Madrid ha ocupat la “lona de l’odi” instal·lada per l’empresa ultra Desokupa al centre de la capital espanyola. La polèmica lona, amb el missatge “Tu al Marroc, Desokupa a la Moncloa”, ha estat denunciada a la Fiscalia pel PSOE i per ERC. En una acció sorpresa, diversos activistes madrilenys s’han enfilat a l’edifici i han desplegat una pancarta alternativa amb el lema “Ni lloguers, ni hipoteques, ni deutes. Habitatge gratuït, universal, de qualitat i sota control obrer”. La nova lona aprofita la de Desokupa per reivindicar que l’habitatge digne arribi a la Moncloa.

“En els últims dies, els sicaris del capital immobiliari s’han fet virals gràcies a una pancarta on es presumien de les agressions i les coaccions a què sotmeten la nostra classe. Avui han rebut la resposta”, expliquen des del Sindicat d’Habitatge del barri de Moratalaz, al sud-est de Madrid. “Davant les amenaces i la violència, ahir com avui, trobaran la classe treballadora organitzada. No renunciem a res, ho volem tot: habitatge gratuït, universal i de qualitat”. El moviment de defensa de l’habitatge carrega contra el govern espanyol, a qui acusen de respondre a la crisi amb “més mordasses, més multes, més detencions i més criminalització”.

Frente a sus amenazas y su violencia, ayer como hoy, se encontrarán a la clase trabajadora organizada.



No renunciamos a nada, lo queremos todo: vivienda gratuita, universal y de calidad. pic.twitter.com/uX8WZ9fzSo — Sindicato de Barrio de Moratalaz (@SindicatoMtz) July 7, 2023

Desokupa entra en campanya per mobilitzar el vot ultra

Igual que va fer a Barcelona abans de les eleccions del 28-M, l’empresa neonazi Desokupa intenta aprofitar la campanya electoral del 23-J per guanyar notorietat i escampar el seu discurs racista. El PSOE va anunciar que havia denunciat la “lona de l’odi” davant la Junta Electoral Central (JEC) i que la portaria a la Fiscalia. “Esperem que aquestes pràctiques de campanya bruta siguin penalitzades per la ciutadania i que siguin condemnades per tots els partits polítics”, van dir els socialistes en un comunicat. “L’odi no pot ser un dels protagonistes de la campanya”.