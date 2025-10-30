ERC ha posat en dubte que Sánchez no sabés res de la implicació de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos en el cas Koldo i ha qüestionat que el president espanyol el fes fora del govern l’any 2021 només per sacsejar el seu executiu, com ha intentat justificar. Dos dies després de ser destituït com a ministre, Ábalos també va abandonar el seu càrrec com a secretari d’Organització. “Em permetrà que no m’ho cregui; no dic que menteixi, però no m’ho crec. (…) No s’ho creu ningú, ni tan sols alguns dels seus companys. El que crida l’atenció, i voldria que expliqués, és per què el van recuperar a les llistes del Congrés”, ha manifestat durant la seva intervenció al Senat en una comissió d’investigació que considera “inquisitorial” perquè no s’han aportat “fets provats”, sinó especulacions.
Durant l’interrogatori a Sánchez, Queralt ha remarcat que el “més greu” és que el PSOE té els dos últims secretaris d’organització -Ábalos i Santos Cerdán- processats. “Vostè em podrà respondre, amb raó, que si fem una foto d’algun antic Consell de Ministres, es podria haver fet al pati d’alguna presó”, ha etzibat. Sánchez ha insistit en el seu torn de rèplica que Ábalos va sortir del govern perquè necessitava un “nou impuls” després de la pandèmia i ha defensat que la seva sortida del govern o de l’executiva del PSOE no havia de significar la fi de la seva “carrera política”, com demostra el fet que fos cridat de nou a llistes el 2023.
“És lliure de pensar el que vulgui, però jo vaig fer un canvi en profunditat de cinc ministres i de la vicepresidència primera; no va ser una cosa personal o particular d’un determinat ministre”, ha insistit Sánchez. “Tot el que ha fet el PSOE és absolutament legal, com hem demostrat davant del Tribunal Suprem”, ha manifestat. “Caixa B n’hi ha hagut en un altre partit”.
Crítiques a la comissió
Durant la seva intervenció, el senador d’ERC ha carregat amb duresa contra la comissió d’investigació “inquisitorial” organitzada pel PP al Senat, on té majoria absoluta. “Aquí, de moment, fets provats no n’hem vist cap”, ha lamentat Queralt, que ha denunciat que s’han “descontextualitzat” fotos i “sobres que no sabem d’on venen”, en referència als informes de l’UCO de la Guàrdia Civil. “No entraré a qualificar la comissió, que no dubto que sigui d’investigació, però és d’investigació de l’antic règim, és a dir, inquisitorial”. Durant la seva primera compareixença, Sánchez ha titllat la comissió de “circ”, tot i que ha acabat admetent que ha rebut diners en efectiu del PSOE.