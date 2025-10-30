ERC ha puesto en duda que Sánchez no supiera nada de la implicación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos en el caso Koldo y ha cuestionado que el presidente español lo expulsara del gobierno en 2021 solo para sacudir su ejecutivo, como ha intentado justificar. Dos días después de ser destituido como ministro, Ábalos también abandonó su cargo como secretario de Organización. “Me permitirá que no me lo crea; no digo que mienta, pero no me lo creo. (…) No se lo cree nadie, ni siquiera algunos de sus compañeros. Lo que llama la atención, y quisiera que explicara, es por qué lo recuperaron en las listas del Congreso”, ha manifestado durante su intervención en el Senado en una comisión de investigación que considera “inquisitorial” porque no se han aportado “hechos probados”, sino especulaciones.

Durante el interrogatorio a Sánchez, Queralt ha remarcado que lo “más grave” es que el PSOE tiene a los dos últimos secretarios de organización -Ábalos y Santos Cerdán- procesados. “Usted me podrá responder, con razón, que si hacemos una foto de algún antiguo Consejo de Ministros, se podría haber hecho en el patio de alguna prisión”, ha lanzado. Sánchez ha insistido en su turno de réplica que Ábalos salió del gobierno porque necesitaba un “nuevo impulso” tras la pandemia y ha defendido que su salida del gobierno o de la ejecutiva del PSOE no tenía que significar el fin de su “carrera política”, como demuestra el hecho de que fuera llamado de nuevo a las listas en 2023.

“Es libre de pensar lo que quiera, pero yo hice un cambio en profundidad de cinco ministros y de la vicepresidencia primera; no fue algo personal o particular de un determinado ministro”, ha insistido Sánchez. “Todo lo que ha hecho el PSOE es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo”, ha manifestado. “Caja B ha habido en otro partido”.

Críticas a la comisión

Durante su intervención, el senador de ERC ha cargado con dureza contra la comisión de investigación “inquisitorial” organizada por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. “Aquí, de momento, hechos probados no hemos visto ninguno”, ha lamentado Queralt, que ha denunciado que se han “descontextualizado” fotos y “sobres que no sabemos de dónde vienen”, en referencia a los informes de la UCO de la Guardia Civil. “No entraré a calificar la comisión, que no dudo que sea de investigación, pero es de investigación del antiguo régimen, es decir, inquisitorial”. Durante su primera comparecencia, Sánchez ha calificado la comisión de “circo”, aunque ha acabado admitiendo que ha recibido dinero en efectivo del PSOE.