El PSOE ha tancat files davant de la imputació a Zapatero i ha defensat la seva innocència. “Encara no s’ha demostrat absolutament res” ha assegurat el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, en declaracions recollides per l’ACN. “Continuem dient el mateix que el primer dia, que la Justícia exerceixi el seu paper, que investigui i que posi les proves sobre la taula”, ha asseverat López.
El portaveu socialista a la cambra espanyola ha destacat que “de tot el que es coneix com la trama Zapatero, és que Zapatero a penes apareix en alguna conversa. No hi ha reunions en cinc anys pràcticament amb Zapatero” i ha demanat que presentin “proves” sobre la implicació de l’expresident espanyol en el cas. “S’ha de demostrar la culpabilitat i, per això, els socialistes continuem defensant Zapatero, que va ser un president que va transformar Espanya i que ens va dotar de més drets i llibertats que mai”, ha conclòs.
El PP demana explicacions als socis de Sánchez
El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha demanat explicacions als socis del president espanyol, Pedro Sánchez. Tellado ha acusat ERC, Junts i el PNB de continuar mantenint els suports a Sánchez; un fet pel qual ha assegurat que mantenen el suport al president espanyol perquè estan “tan podrits com el govern espanyol”. Tellado ha carregat contra els partits i ha assegurat que “amb la seva decisió i suport, han obert l’etapa més gran de saqueig i decadència de la democràcia. Són tan responsables com Sánchez o Zapatero”. A més, el portaveu popular ha volgut fer una pregunta als socis de Sánchez a la cambra espanyol i: “Pensen seguir allà?”, ha etzibat.
El PNB no veu el futur de Sánchez “més enllà del 2026”
Un dels socis de Sánchez, el PNB, s’ha mostrat escèptic sobre la continuïtat del president espanyol. El president del PNB, Aitor Esteban, ha assenyalat que seria “irresponsable” que Sánchez es mantingués més enllà del 2026 “sense rumb, sense pressupostos, sense una majoria estable i amb una agenda descontrolada i judicialitzada”.
Esteban ha assenyalat que “el que hem llegit és molt greu i molt preocupant, el govern espanyol no pot ventilar l’assumpte apel·lant al lawfare. Són necessàries moltes explicacions” i alerta Sánchez i el govern espanyol de què “seguiran de prop” tant el cas Plus Ultra i la resta de causes judicials obertes al voltant del PSOE.