El PSOE ha cerrado filas ante la imputación a Zapatero y ha defendido su inocencia. «Aún no se ha demostrado absolutamente nada», ha asegurado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en declaraciones recogidas por la ACN. «Seguimos diciendo lo mismo que el primer día, que la Justicia ejerza su papel, que investigue y que ponga las pruebas sobre la mesa», ha aseverado López.

El portavoz socialista en la cámara española ha destacado que «de todo lo que se conoce como la trama Zapatero, es que Zapatero apenas aparece en alguna conversación. No hay reuniones en cinco años prácticamente con Zapatero» y ha pedido que presenten «pruebas» sobre la implicación del expresidente español en el caso. «Se debe demostrar la culpabilidad y, por eso, los socialistas seguimos defendiendo a Zapatero, que fue un presidente que transformó España y que nos dotó de más derechos y libertades que nunca», ha concluido.

El PP pide explicaciones a los socios de Sánchez

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido explicaciones a los socios del presidente español, Pedro Sánchez. Tellado ha acusado a ERC, Junts y el PNB de continuar manteniendo los apoyos a Sánchez; un hecho por el cual ha asegurado que mantienen el apoyo al presidente español porque están «tan podridos como el gobierno español». Tellado ha cargado contra los partidos y ha asegurado que «con su decisión y apoyo, han abierto la etapa más grande de saqueo y decadencia de la democracia. Son tan responsables como Sánchez o Zapatero». Además, el portavoz popular ha querido hacer una pregunta a los socios de Sánchez en la cámara española: «¿Piensan seguir allí?», ha lanzado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno extraordinario en el Congreso / Alberto Paredes (Europa Press)

El PNB no ve el futuro de Sánchez «más allá de 2026»

Uno de los socios de Sánchez, el PNB, se ha mostrado escéptico sobre la continuidad del presidente español. El presidente del PNB, Aitor Esteban, ha señalado que sería «irresponsable» que Sánchez se mantuviera más allá de 2026 «sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada».

Esteban ha señalado que «lo que hemos leído es muy grave y muy preocupante, el gobierno español no puede ventilar el asunto apelando al lawfare. Son necesarias muchas explicaciones» y alerta a Sánchez y al gobierno español de que «seguirán de cerca» tanto el caso Plus Ultra como el resto de causas judiciales abiertas alrededor del PSOE.