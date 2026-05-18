Nova plantofada electoral per al PSOE i el seu líder, Pedro Sánchez, qui ha vist com el PP ha escombrat els socialistes i l’exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero. Els populars liderats per Juanma Moreno han repetit com a llista més votada tot i que ha obtingut pitjors resultats que les eleccions de fa 4 anys i ha perdut la majoria absoluta assolint només els 53 diputats,. El PP, doncs, per 5 escons i dependrà de Vox i els sues 15 diputats, resultats electorals que suposen un escó més que fa 4 anys.
En el cas de l’esquerra la desfeta l’ha liderat el PSOE i María Jesús Montero, L’elecció de l’exvicepresidenta i exministra no ha donat el cop d’efecte esperat i els socialistes han recollit el pitjors resultats de la seva història a territori andalús aconseguint només 28 escons, dos menys que en les anteriors eleccions. Per la seva banda, la coalició Per Andalusia, formada per Sumar, Podem i Esquerra Unida que manté els resultats mentre que veu com l’esquerra sobiranista andalusista representada per Endavant Andalusia -el partit impulsat per l’exalcalde de Cadis Kicih- ha sumat 8 escons.
La dreta infla el pit pels resultats electorals
A través de les xarxes socials els diferents representants del PP van inflar el pit i van celebrar els resultats electorals obtinguts a Andalusia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va qualificar la victòria d'”incontestable” i assegura que el ‘sanchisme” “tanca el cercle electoral devastat”, en declaracions recollides per l’ACN. Per la seva banda el líder de la llista més votada a Andalusia, el popular Juanma Moreno, va assegurar que el PP va treure uns “resultats excel·lents” i demostra l’aposta de l’electorat per la “convivència i el respecte mutu”. Qui també ha celebrat els resultats ha estat el secretari general del PP, Miguel Tellado, que ha celebrat que Juanma Moreno ha arrasat a Maria Jesús Montero, obtenint 150.000 vots més que el 2022 (…) per tant, rècord històric al PP andalús”.
Una celebració que també ha fet una de les cares visibles del partit com és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha felicitat el seu company de partit i ha celebrat els mals resultats de l’esquerra. “Has arrasat a l’esquerra un cop més i la teva terra és ara més forta, emprenedora i autèntica”, ha assegurat Ayuso. Per la seva banda l’ultradreta de Vox ha celebrat “l’èxit sense precedents i contra tot pronòstic” del partit. El líder de la formació espanyolista ha assenyalat que Vox “torna a ser decisiu per quarta vegada en les últimes eleccions regionals”.
L’esquerra fa poca autocrítica
El PSOE i l’esquerra han fet poca autocrítica dels resultats electorals. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat el candidat del PP a les eleccions andaluses, Juanma Moreno, per la victòria a Andalusia i ha volgut felicitat la seva candidata, Maria Jesús Montero pel “treball i compromís en favor del benestar dels andalusos”. Des del PSOE han tancat files i la secretària d’organització del partit, Rebeca Torró, ha assegurat que no eren els resultats “esperats” però ha assenyalat que el PP ha perdut la majoria, una victòria pírrica per als socialistes.
Per la seva banda la secretària general de Podem, Ione Belarra, s’ha allunyat de l’autocrítica i ha disparat contra el PSOE, a qui ha acusat “d’alimentar” a PP i Vox amb la seva “inacció”. A través de les xarxes socials Belarra ha assegurat que la gent “té ganes d’esquerres” i queda “molta feina a fer”.