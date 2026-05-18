Nuevo revés electoral para el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, quien ha visto cómo el PP ha barrido a los socialistas y a la exvicepresidenta española María Jesús Montero. Los populares liderados por Juanma Moreno han repetido como la lista más votada aunque han obtenido peores resultados que las elecciones de hace 4 años y han perdido la mayoría absoluta alcanzando solo 53 diputados. El PP, entonces, por 5 escaños dependerá de Vox y sus 15 diputados, resultados electorales que suponen un escaño más que hace 4 años.

En el caso de la izquierda, el descalabro lo ha liderado el PSOE y María Jesús Montero. La elección de la exvicepresidenta y exministra no ha dado el golpe de efecto esperado y los socialistas han obtenido los peores resultados de su historia en territorio andaluz logrando solo 28 escaños, dos menos que en las anteriores elecciones. Por su parte, la coalición Por Andalucía, formada por Sumar, Podemos y Izquierda Unida, mantiene los resultados mientras que ve cómo la izquierda soberanista andalucista representada por Adelante Andalucía -el partido impulsado por el exalcalde de Cádiz Kichi- ha sumado 8 escaños.

La derecha saca pecho por los resultados electorales

A través de las redes sociales, los diferentes representantes del PP sacaron pecho y celebraron los resultados electorales obtenidos en Andalucía. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la victoria de «incontestable» y asegura que el ‘sanchismo’ «cierra el círculo electoral devastado», en declaraciones recogidas por la ACN. Por su parte, el líder de la lista más votada en Andalucía, el popular Juanma Moreno, aseguró que el PP obtuvo unos «resultados excelentes» y demuestra la apuesta del electorado por la «convivencia y el respeto mutuo». Quien también ha celebrado los resultados ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha celebrado que Juanma Moreno ha arrasado a María Jesús Montero, obteniendo 150.000 votos más que en 2022 (…) por tanto, récord histórico en el PP andaluz».

Una celebración que también ha hecho una de las caras visibles del partido como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha felicitado a su compañero de partido y ha celebrado los malos resultados de la izquierda. «Has arrasado a la izquierda una vez más y tu tierra es ahora más fuerte, emprendedora y auténtica», ha asegurado Ayuso. Por su parte, la ultraderecha de Vox ha celebrado «el éxito sin precedentes y contra todo pronóstico» del partido. El líder de la formación españolista ha señalado que Vox «vuelve a ser decisivo por cuarta vez en las últimas elecciones regionales».

La izquierda hace poca autocrítica

El PSOE y la izquierda han hecho poca autocrítica de los resultados electorales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, por la victoria en Andalucía y ha querido felicitar a su candidata, María Jesús Montero por el «trabajo y compromiso en favor del bienestar de los andaluces». Desde el PSOE han cerrado filas y la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, ha asegurado que no eran los resultados «esperados» pero ha señalado que el PP ha perdido la mayoría, una victoria pírrica para los socialistas.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha alejado de la autocrítica y ha disparado contra el PSOE, a quien ha acusado de «alimentar» a PP y Vox con su «inacción». A través de las redes sociales, Belarra ha asegurado que la gente «tiene ganas de izquierdas» y queda «mucho trabajo por hacer».