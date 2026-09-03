Un veritable tòtem del ministeri públic com és el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jaime Alonso, serà l’encarregat de representar directament el ministeri públic en el cas de la crisi de Ceuta que instrueix la titular del Tribunal Central d’Instància número 3 de l’Audiència Nacional, María Tardón. Una causa, numerada com a Diligències Prèvies 64/26, que ja ha aixecat força polseguera arran de la polèmica sobre l‘informe de Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), del Cos Nacional de Policia, que assenyalava al Marroc com a responsable de l’entrada massiva d’immigrants el 30 i 31 de juliol que ha obert una greu crisi política, institucional i de seguretat a l’Estat. Un cas que implica una responsabilitat extra pel ministeri públic i on cau tota la pressió política.
Alonso aparta així el fiscal adscrit al jutjat instructor, o assumeix la causa per “la singularitat i transcendència del cas”. A més, fonts de la fiscalia asseguren que ho fa en compliment de la seva responsabilitat com a cap de l’Audiència Nacional. De fet, des del ministeri públic insisteix que no és inhabitual que s’atorgui a un fiscal especialitzat o a un alt responsable de la fiscalia, un afer concret atesa la seva gravetat. Alonso tindrà accés a les diligències i podrà qualificar la competència de l’Audiència Nacional a través del seu informe i podrà intentar delimitar l’acció de la investigació, així mateix podrà proposar indagatòries i avaluar l’evolució de la instrucció.
De fet, ara la magistrada espera que el servei d’Informació de la Guàrdia Civil li lliuri un informe sobre els fets. Serà aleshores quan Alonso informi sobre la competència de l’Audiència Nacional i quina mena de delicte hi podria veure. De moment, de manera molt indiciària, les diligències són per un delicte contra la integritat de l’Estat. Per altra banda, Alonso tindrà al corrent la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, de qualsevol novetat transcendent del cas.
Alonso, un veteraníssim de l’Audiència Nacional
El fiscal del cas Ceuta, que va entrar a la carrera fiscal l’any 1989 va exercir els seus primer 9 anys amb la toga a Barcelona, fins que l’any 1998 va ser destinat a l’Audiència Nacional d’on no s’ha bellugat. L’any 2012 va ser nomenat tinent fiscal de la fiscalia davant el tribunal especialitzat i va arribar a ser fiscal de sala, el febrer de 2017. Pertany a l’Associació de Fiscals -conservadora- però tenia bona connexió amb Dolores Delgado quan era la seva cap a la fiscalia de l’Audiència Nacional en matèria terrorista. De fet, Alonso va portar la coordinació, que no el dia a dia en mans de Miguel Ángel Carballo, de les acusacions pels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Cambrils i Barcelona i va ser qui va demanar al mateix fiscal Carballo, que en el judici a la cúpula d’Interior per l’1-O, demanés subsidiàriament una pena per desobediència.