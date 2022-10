El Congrés rebutja les esmenes a la totalitat dels pressupostos amb els vot d’ERC

Els pressupostos generals de l’Estat del 2023 superen el primer escull després que el Congrés dels Diputats hagi rebutjat, aquest dijous, les set esmenes a la totalitat amb els vots d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). També han votat per rebutjar-les el PSOE, Unides Podem, PNB, EH Bildu, PDeCAT i Més País. Així doncs, les esmenes a la totalitat de PP, Vox, Cs, Junts per Catalunya, CUP, Fòrum Astúries i dels dos exdiputats d’UPN han rebut 186 vots en contra. D’altra banda, 159 diputats han votat a favor de rebutjar els comptes públics i tres s’han abstingut. La negociació ha de continuar ara perquè el govern espanyol s’asseguri el suport dels aliats de la investidura, que volen incloure modificacions a través d’esmenes parcials. La votació definitiva als comptes de l’Estat arribaran al Congrés dels Diputats la setmana del 21 al 24 de novembre i, si la superen, passaran al Senat.

La ministra d’Hisenda i vicesecretària del PSOE, María Jesús Montero, ha agraït la “disposició al diàleg” d’ERC i ha refermat la “voluntat” de l’executiu de Pedro Sánchez de continuar negociant millores als comptes. Durant el debat d’aquest dijous al Congrés, Montero ha assegurat que és conscient que el rebuig a les esmenes a la totalitat dels pressupostos és “simplement l’inici d’un llarg i moltes vegades fatigat viatge” fins a aconseguir el sí final als comptes.

No descarta crear un mecanisme de “garantia de l’execució”

La titular d’Hisenda ha respost també a una de les exigències d’ERC i, entre les modificacions que podrien introduir-se als pressupostos, hi ha la creació d’un mecanisme de “garantia de l’execució” de les inversions així com millores en partides destinades a Catalunya. Ha reconegut que cal “buscar alguna fórmula” per tal d’evitar el baix desplegament dels fons compromesos.

ERC ha votat a favor de rebutjar les esmenes a la totalitat dels pressupostos | ACN

Reformar la sedició, sobre la taula

Montero ha confirmat durant el debat el compromís ferm del president espanyol, Pedro Sánchez, de portar al Congrés una reforma de diversos delictes, entre els quals, el de sedició. Aquesta reforma és una de les reclamacions dels republicans i ha assegurat que a la cambra baixa, el govern espanyol podria trobar-hi la majoria per tirar-ho endavant.

Altres partits independentistes com Junts i la CUP exigeixen la derogació d’aquest delicte i no es conformen amb una homologació de les penes associades a la sedició a les penes europees.