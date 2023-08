La candidatura de la Rumba Catalana demana una reunió amb el Ministeri de Cultura

La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana ha demanat una reunió amb els tècnics del Ministeri de Cultura per tal de desencallar la candidatura perquè la UNESCO declari la Rumba catalana patrimoni cultural i immaterial de la humanitat. L’expedient ja està acabat, però Cultura no vol presentar la candidatura si no s’esborra la paraula “catalana”. L’objectiu de la Plataforma és exposar “el que és culturalment i musicalment” i a la reunió defensarà “la postura rotunda i inamovible” sobre la candidatura. La Plataforma va denunciar aquesta setmana que el govern espanyol estava encallant la candidatura i que suggeria treure “catalana” de l’expedient i substituir-ho per “espanyola”.

Segons la plataforma, el ministeri que dirigeix el socialista català Miquel Iceta creu que la candidatura tindria més possibilitats si fos compartida amb altres comunitats autònomes -com ja va passar amb els Jocs d’Hivern-, però en aquest cas no es podria anomenar rumba catalana. Els impulsors, però, asseguren que fer això seria “renegar del que som, d’on venim i cap a on anem”.

El ministre socialista de Cultura, Miquel Iceta, durant una entrevista amb El Món al seu despatx / Jordi Borràs

El “mal entès patriotisme” dels tècnics del Ministeri de Cultura

Fa un any que aquesta plataforma treballa per la candidatura a la UNESCO i aquest bloqueig es deu, segons els impulsors, en l'”actitud exacerbada i mal entès patriotisme” dels tècnics del Ministeri de Cultura. La plataforma assegura que la seva determinació amb aquest projecte és “ferma” i que “no cedirem” malgrat les pressions. “Per molta pressió que se’ns exerceixi no renegarem de la nostra identitat”, ha reblat l’entitat en un comunicat. Al text recorden el llegat de Peret, Josep María Valentí o Antonio González i destaquen que la seva herència musical “ja forma part de l’ADN dels gitanos catalans i els representa”.