L’ANC demana que s’inclogui Espanya a les visites per la comissió de Pegasus

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat als eurodiputats membres de la comissió d’investigació sobre Pegasus que incloguin l’Estat espanyol a la llista de països que visitaran durant els pròxims mesos per investigar l’ús d’aquest malware isrealià. Ho ha demanat en una carta adreçada a tots els eurodiputats, que visitaran Israel, Polònia, Hongria i els Estats Units però no l’estat espanyol, on s’ha fet ús d’aquest programari.

Feliu ha explicat als eurodiputats la sorpresa que sent l’entitat perquè la comissió hagi descartat enviar una delegació a Espanya quan el Catalangate és el cas més gran d’espionatge a Europa amb ús de Pegasus. La presidenta de l’ANC ha recordat que Espanya va fer accions de vigilància il·legal, espiant almenys 65 líders i activistes del moviment independentista, així com als seus familiars, advocats i periodistes, pel que demana que es faci una visita a l’estat espanyol.

La presidenta de l’Assemblea ha denunciat en aquesta missiva que les institucions de la Unió Europea tenen dobles estàndards en relació a les pràctiques abusives de l’Estat espanyol contra el moviment independentista català i els ha recordat que han de garantir els drets de tota la ciutadania europea, inclosa la catalana.

Vigilància “indiscriminada i arbitrària” a la ciutadania d’un país europeu

A més, ha subratllat que la vigilància “indiscriminada i arbitrària” d’un govern de la Unió Europea contra la ciutadania no pot quedar impune, “especialment tenint en compte la manca d’interès mostrada pel govern i les principals forces polítiques espanyoles en investigar aquests abusos de poder i en depurar responsabilitats”. Feliu cita el bloqueig a l’estat espanyol de la creació d’una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats com demanaven els partits independentistes.

La presidenta de l’Assemblea ha remarcat que “estan en joc” el dret a la llibertat d’expressió, d’assemblea, el dret a la privacitat i els drets de la nació catalana, però també la reputació de la Unió Europea com a projecte basat en la democràcia i els drets fonamentals.