Un escamot va assaltar el despatx de Puigdemont dos dies abans de la defensa de la seva immunitat

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha denunciat davant les autoritats judicials belgues un assalt a les seves oficines parlamentàries de Brussel·les dos dies abans de la seva compareixença davant del Comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra per defensar la seva immunitat parlamentària. La compareixença era el 14 de gener del 2021 i l’assalt, que va quedar en intent, es va produir el dia 12 a la matinada. El va protagonitzar un escamot d’aspecte professional que l’equip de Puigdemont sospita que podrien ser agents de policia espanyols. I els implicats van quedar enregistrats per diverses càmeres de seguretat, fet que ha permès als advocats del president a l’exili aportar els vídeos com a prova per a la denúncia.

En un dels vídeos, al qual ha tingut accés El Món, s’identifica l’arribada d’un vehicle a l’aparcament de l’edifici on el gabinet de Puigdemont té la seva oficina, que també és la seu del Consell per la República. Del vehicle en surten uns individus perfectament orquestrats i organitzats, amb gestos i moviments marcials, que donen senyals d’estar-se repartint les funcions i es preparen per començar a executar la seva missió. Són els mateixos individus que moments més tard van assaltar les oficines, tal com es veu en un altre dels vídeos de la denúncia, unes imatges a les quals ha tingut accés el diari El Mundo, en què se’ls veu una hora i escaig després baixant les escales de l’edifici.

Intent frustrats i denúncia per diversos delictes

Els quatre homes van intentar entrar per la porta de l’escala de servei del local, però no van poder obrir i van veure les càmeres que els podien gravar. Immediatament, es van tapar la cara –fins aleshores anaven a cara descoberta, com es veu en el vídeo del pàrquing– i van marxar.

La denúncia per l’assalt ha estat interposada per intent de robatori i altres delictes contra la integritat i la propietat privada, així com un possible delicte electoral, tenint present que les oficines parlamentàries són una seu política de representació institucional del parlament europeu.

Un assalt en una data clau per a la defensa dels eurodiputats a l’exili

Les imatges enregistrades són de dos dies abans que Puigdemont, juntament amb els altres dos eurodiputats de Junts i exiliats, Toni Comín i Clara Ponsatí, compareguessin davant del Comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra, presidit per l’europarlamentari de Cs Adrián Vázquez, per defensar la seva immunitat parlamentària. Aquest comitè dirigit per Cs era el primer pas per al que acabaria sent una votació a l’Eurocambra per suspendre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí, a petició, mitjançant un suplicatori, del Tribunal Suprem espanyol. L’objectiu de la suspensió de la immunitat era poder executar l’euroordre del jutge espanyol Pablo Llarena per detenir-los, però de moment el magistrat no se n’ha sortit perquè han presentat un recurs davant el Tribunal General de la Unió Europea –la branca del contenciós administratiu del Tribunal de Justícia de la Unió, TJUE– contra la decisió de l’Eurocambra. La data de l’assalt fa pensar que una de les coses que podia buscar l’escamot era informació sobre la defensa de Puigdemont i els seus companys.