El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha estat triat com el protagonista d’un spot de Junts per Catalunya per la campanya de les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol. En el vídeo apareix un fals Pablo Llarena creat amb intel·ligència artificial que diu que “com a jutge ha de ser neutral, garantir la divisió de poders i respectar que Catalunya pugui decidir el seu futur polític”. “En aquest sentit, anul·laré totes les causes contra els independentistes, inclosa la del president Puigdemont”, diu el fals Llarena. El jutge ja no intervé més en l’spot i deixa pas a la candidata de Junts per als comicis del 23-J, Míriam Nogueras.

La líder de Junts a Madrid assegura que “el processament i empresonament de persones pel seu pensament polític és una realitat a l’Estat espanyol”. “Cap govern espanyol farà res. Cap govern espanyol ha fet res”, continua Nogueras en referència al fet que alguns partits defensen que un govern de PSOE i Sumar serà més favorable que un de PP i Vox i es plantegen investir Pedro Sánchez a canvi de millores per a Catalunya. “Ja n’hi ha prou”, conclou la candidata tot deixant clar el lema del partit de Jordi Turull per a aquestes eleccions.

Junts crida a votar “massivament”

En aquest marc, en el dia que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha retirat la immunitat als exiliats, el partit crida a omplir les urnes de vots per defensar els seus drets i el seu retorn a casa en el marc d’una Catalunya lliure. La decisió no és la desitjada, però era previsible i, per tant, ens obliga a seguir treballant per garantir els drets dels exiliats dins una Europa democràtica al servei dels pobles que la integren”, expressa Junts en un comunicat de suport als exiliats. Junts assegura que el primer pas per aconseguir el retorn dels exiliats és “omplir les urnes el 23 de juliol de vots independentistes” per tal que Espanya i Europa “sàpiguen que l’exili no es toca” i que Catalunya “de forma clara i determinada” vol ser un estat independent.

“La decisió no és el final del recorregut jurídic de l’exili i encara menys la tasca política, que continuarà exercint amb la mateixa eficàcia que fins ara”, assegura la formació de Turull, que considera que la causa de l’exili català “és la causa de tot el poble de Catalunya en el reconeixement del dret a la seva independència”. “La millor resposta a la sentència és més forts que mai, més determinats i tan units com sigui possible per aconseguir el reconeixement d’Europa”, conclou Junts.