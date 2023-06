Eduard Pujol vol tornar a la política i es perfila com a número 5 de Nogueras el 23-J

L’exportaveu de Junts al Parlament de Catalunya Eduard Pujol podria tornar a la política i es perfila com a número 5 de Míriam Nogueras en la llista per Barcelona per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, tal com ha pogut saber El Món. Pujol, exdirector de Rac1 i periodista de professió, va arribar a la política en la legislatura posterior del 155 i va ser apartat del seu lloc pel seu propi partit l’octubre del 2020 després de dues denúncies per assetjament sexual que no han arribat a ser denunciades judicialment. Mesos més tard, com que cap de les dues dones van portar els casos als jutjats, el partit es va veure obligat a rehabilitar-lo de la seva militància.

Junts per Catalunya recuperaria així aquesta figura, que se sumaria a l’equip de l’actual portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, que encapçalarà la candidatura per al 23 de juliol després de la renúncia de l’exconseller d’Economia, Jaume Giró, a participar en unes primàries per ser el candidat del partit després de parlar-ne amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, i Jordi Turull, secretari general.

Míriam Nogueras portaveu de Junts per Catalunya 1/3/2023 / Mireia Comas

Madrenas, cap de llista per Girona

Així mateix, l’actual alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrenas, és la cap de llista per la demarcació de Girona. Va rebre 298 vots a les primàries sense cap rival a batre. Madrenas és també diputada al Parlament de Catalunya i, un cop surti elegida com a diputada al Congrés espanyol, deixarà l’acta de diputada de la cambra catalana.

Per la seva banda, Josep Maria Cruset és el cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona. Cruset, expresident del Port de Tarragona i exalcalde de Riudoms, va rebre fins a 286 vots, mentre que l’altre candidat que es presentava a les primàries, el borrassista i regidor d’Altafulla Héctor López Bofill, va rebre 94 vots. Per la demarcació de Lleida, Isidre Gavín serà el cap de llista de Junts per Catalunya. Gavín és exdiputat al Parlament, expresident de la Diputació de Lleida i exalcaldable de Junts a la Paeria de Lleida. El ja candidat de Junts a la demarcació de Tarragona va rebre 142 vots, mentre que Maria Gispert en va obtenir 118. A més, Joan Buchaca en va obtenir fins a 14 vots, mentre que David Tavero 13.

Junts busca el ‘sorpasso’ a ERC

Junts arriba fort a les eleccions espanyoles després de mantenir els seus resultats a les eleccions municipals i guanyar a Barcelona amb l’exalcalde Xavier Trias. A més, té l’objectiu de donar el ‘sorpasso’ a Esquerra Republicana, després que ja ho hagin fet durant aquests comicis municipals. Els republicans han perdut més de 300.000 vots i els junters ho veuen com una oportunitat per recuperar terreny.

Els republicans repeteixen amb Gabriel Rufián com a cap de llista i incorpora els fitxatges de la ja exconsellera d’Acció Climàtica Teresa Jordà com a número 2 i el periodista i exmembre de la JNC Francesc-Marc Álvaro. Junts va proposar una llista unitària amb l’independentisme, però els republicans la van descartar a primeres de canvi. De fet, el president Aragonès va proposar un “front sobiranista” que es basava en acords programàtics i pactes independentistes a ajuntaments i diputacions. Tot i això, els pactes entre les dues formacions amb el PSC a diversos ajuntaments i el pacte dels republicans a la Diputació de Lleida i Tarragona ho ha fet saltar tot pels aires.