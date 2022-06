Detingut un presumpte jihadista per adoctrinament al Tarragonès

Agents dels Mossos i la policia espanyola han detingut un home a la Vespella de Gaià, al Tarragonès, com a presumpte autor d’un delicte d’doctrinament gihadista a favor de l’organització terrorista DAESH. Segons la policia, el detingut s’havia “altament radicalitzat” i s’havia adherit plenament als postulats ideològics del DAESH.

La policia va començar la detenició la matinada del dilluns passat, quan es va escorcollar l’habitatge on vivia. S’hi van trobar aparells electrònics, terminals telefònics i documentació la qual està sent analitzada pels investigadors.

La investigació comença al gener del 2022

La investigació al detingut va començar el passat gener del 2022 quan van detectar un home alineat amb els postuals del DAESH que difonia material radical i violent de caire gihadista.

Els experts van verificar com el detingut s’havia radicalitzat, interioritzant els seus missatges i duent a terme un intens procés de difusió de continguts a altres persones. De fet, animava a cometre accions violentes, com ara decapitacions. Segons el relat policial, el detingut va arribar a treure pit de la seva adherència al DAESH, el qual hauria fet un jurament de lleialtat.

Canvis constants de domicili per evitar la seva detecció

Per evitar ser detingut, prenia diferents mesures. Com ara canviar constantment de domicili, ocupant habitatges deshabitats i aïllats del centre de les ciutats i dels pobles. El detingut tenia fins i tot altres antecendens penals, com que havia complert pena privativa de llibertat per un delicte contra les persones

La detenció s’ha efectuat de forma conjunta entre la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra de Tarragona i Comissaria General d’Informació i la Brigada Provincial d’Informació de Tarragona de la Policia Nacional, en una actuació coordinada per la Fiscalia de l’Audiència nacional i dirigida pel Jutjat Central d’Instrucció número 3. Precisament avui al matí, el detingut ha estat posat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número Tres, on el jutge ha decretat el seu ingrés a presó provisional.