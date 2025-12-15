Desenes d’independentistes i antimonàrquics s’han concentrat aquest dilluns al matí a l’Hospitalet de Llobregat contra la visita del rei Felip VI, que s’ha desplaçat fins al municipi per commemorar el centenari de la segona ciutat de Catalunya.
👑❌ A Catalunya no tenim rei! pic.twitter.com/nCvsfZMAi9— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) December 15, 2025
A la concentració contra Felip VI s’hi han deixat sentir representants de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i de partits dels Comuns i ERC, entre altres col·lectius. La protesta ha tingut lloc als voltants del mercat de la Florida, on se celebrava l’acte amb el monarca espanyol.
⬛️⬜️❗️NI REI, NI CORONA!— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) December 12, 2025
El Borbó vol trepitjar L’Hospitalet de Llobregat aquest dilluns.
❌El rebrem com es mereix. Que quedi clar que CATALUNYA NO TÉ REI.
📅Dilluns 15
🕚11 h
📍Mercat La Florida pic.twitter.com/U04hVC4TZM
El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de l’Hospitalet, Jaume Graells, ha criticat el dispositiu tan ampli per part dels Mossos d’Esquadra que, a parer seu, no responia a raons de seguretat sinó a intentar limitar la llibertat dels contraris a la monarquia.
A les 12.00 hores, un grup d’activistes ha desplegat una pancarta contra el rei des d’un edifici proper i els autors han estat identificats per la policia catalana, ha criticat Graells. A més, la regidora republicana Sílvia Casola ha estat expulsada pels Mossos de la concentració.
Un intent per a “espanyolitzar-nos”
Des de la plataforma Centenari: res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar, Josep Ferrer i Josep Calvís, han explicat que es va constituir fa un any per mostrar la seva disconformitat per la forma sobre com el consistori ha plantejat la commemoració del centenari de la ciutat. “L’Hospitalet no necessitava aquest títol, perquè ciutat ho hauria estat igualment. Va ser una promoció de la dictadura d’aquell llavors”, ha dit Calvís.
Finalment, el coordinador de la mobilització de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Salvador Garreta, ha opinat que és una vergonya que la Casa Reial visiti Catalunya, un intent per a “espanyolitzar-nos”, en les seves paraules.