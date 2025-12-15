Decenas de independentistas y antimonárquicos se han concentrado este lunes por la mañana en Hospitalet de Llobregat contra la visita del rey Felipe VI, que se ha desplazado hasta el municipio para conmemorar el centenario de la segunda ciudad de Cataluña.

👑❌ ¡En Cataluña no tenemos rey! pic.twitter.com/nCvsfZMAi9 — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) December 15, 2025

En la concentración contra Felipe VI se han dejado sentir representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de partidos de los Comunes y ERC, entre otros colectivos. La protesta ha tenido lugar en los alrededores del mercado de la Florida, donde se celebraba el acto con el monarca español.

⬛️⬜️❗️¡NI REY, NI CORONA!



El Borbón quiere pisar Hospitalet de Llobregat este lunes.



❌Lo recibiremos como se merece. Que quede claro que CATALUNYA NO TÉ REI.



📅Lunes 15

🕚11 h

📍Mercat La Florida pic.twitter.com/U04hVC4TZM — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) December 12, 2025

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Hospitalet, Jaume Graells, ha criticado el dispositivo tan amplio por parte de los Mossos d’Esquadra que, a su parecer, no respondía a razones de seguridad sino a intentar limitar la libertad de los contrarios a la monarquía.

A las 12:00 horas, un grupo de activistas ha desplegado una pancarta contra el rey desde un edificio cercano y los autores han sido identificados por la policía catalana, ha criticado Graells. Además, la concejala republicana Sílvia Casola ha sido expulsada por los Mossos de la concentración.

Despliegue de Mossos durante la visita del rey Felipe VI a Hospitalet / Europa Press-Lorena Sopeña

Un intento para «españolizarnos»

Desde la plataforma Centenario: nada que celebrar, mucho que reflexionar y reivindicar, Josep Ferrer y Josep Calvís, han explicado que se constituyó hace un año para mostrar su disconformidad por la forma en que el consistorio ha planteado la conmemoración del centenario de la ciudad. «Hospitalet no necesitaba este título, porque ciudad lo habría sido igualmente. Fue una promoción de la dictadura de aquel entonces», ha dicho Calvís.

Finalmente, el coordinador de la movilización de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Salvador Garreta, ha opinado que es una vergüenza que la Casa Real visite Cataluña, un intento para «españolizarnos», en sus palabras.