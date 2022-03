La CUP esclata contra ERC i JxCat per haver “sentenciat a mort” la immersió

Primera reacció de la CUP a l’acord que ERC i JxCat han assolit amb el PSC i Comuns aquest dijous sobre el català. La diputada cupaire Dolors Sabater ha aprofitat el debat sobre una moció d’ERC al voltant de la producció audiovisual en català per carregar contra el pacte dels partits de Govern amb socialistes i Comuns. Sabater ha acusat ERC i JxCat d’haver “renunciat per sempre a la immersió lingüística” amb un acord que suposa “una claudicació” havent obert la porta a que el català “deixi de ser llengua vehicular” en els centres educatius.

Sabater, visiblement molesta, ha assegurat que ERC i JxCat “han rubricat una sentència de mort” contra la immersió lingüística mentre els jutjats actuen contra la llengua. Per la diputada cupaire “el govern autonòmic” es mostra “obedient i submís” i “ell solet es carrega 40 anys de vigència” d’un model d’escola en català de consens. Sabater ha considerat que el pacte a quatre bandes entre ERC, JxCat, PSC i Comuns és “un pas més cap a la substitució del català pel castellà”.

Les paraules de Sabater han estat replicades pel diputat de JxCat Francesc Dalmases: “No mourem ni un dit contra la immersió lingüística: que se n’oblidin els que pensin que nosaltres podem estar en un operació d’aquestes característiques”. Des de l’entorn de JxCat, però, s’ha aixecat veus contràries a l’acord, com les de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, qui, en una piulada, ha manifestat: “No en el meu nom”, en referència a l’acord pels canvis a la Llei de Política Lingüística.

No en el meu nom. https://t.co/Tc0EApzycG — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 24, 2022

Després de l’anunci de l’acord, JxCat ha enviat un comunicat a la premsa per defensar el pacte amb socialistes i Comuns. De fet, segons JxCat l’acord la reforma de la Llei de Política Lingüística “atura la imposició del 25% en castellà amb una regulació pròpia per defensar el model d’escola catalana i protegeix el català i els centres educatius”.JxCat també replica que es “blinda el model d’escola catalana, el model de cohesió social, i la immersió lingüística” i nega que es contempli l’ús del castellà com a “llengua vehicular” sinó com a “llengua d’ensenyament” per “possibilitat els nivells d’aprenentatge d’aquesta llengua”, en funció de la realitat sociolingüística.

El que diu l’acord

ERC, JxCat, PSC i Comuns han segellat aquest migdia un acord per introduir canvis en la Llei de Política Lingüística que permetin complir amb la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però al mateix temps garantir els objectius docents sobre l’aprenentatge de llengües als centres escolars del país. La proposta s’allunya de l’establiment de cap percentatge tal i com obliga la justícia espanyola. El canvi suposa modificar de tres punts de l’article 21 d’aquesta llei establint que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, “és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”. La modificació contempla que “també és emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”. Aquesta proposta difereix de la presentada per la CUP aquest matí, que blinda la immersió lingüística establint que el català és l’única llengua vehicular als centres educatius del país.

El document [PDF] s’ha registrat aquest migdia i es vol tirar endavant per procediment de lectura única, així que podria sotmetre’s a debat i votació en el proper ple abans de les vacances de Setmana Santa, moment en què també es podria debatre la proposta alternativa dels cupaires.