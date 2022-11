La CUP denuncia “la repressió de l’estat francès” a la Catalunya Nord

La CUP denuncia “la repressió de l’estat francès” i la “retallada de drets” que pateix la Catalunya Nord. Aquest dissabte, poc abans que comences la manifestació amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord, en declaracions als mitjans de comunicació, el diputat cupaire Dani Cornellà ha refermat des de Perpinyà el compromís de l’esquerra independentista amb els Països Catalans. El diputat ha recordat que el projecte es basa en la sobirania del territori que pateix “la repressió” de l’estat francès en relació a l’ús del català però també per “l’empobriment constant” de la població. En les declaracions, Cornellà ha fet arribar als ajuntaments el seu suport per seguir defensant poder fer ús del català als plens i ha reivindicat esborrar els obstacles fronterers.

L’anticapitalista també ha exigit “esborrar fronteres artificials i imposades” perquè, recorda, el prefecte ha posat obstacles a punts fronterers perquè la gent del nord i del sud no pugui circular des de fa dos anys. Així, reclama que es retirin aquests obstacles que impedeixen que nord i sud es puguin trobar “amb la normalitat de formar part d’un mateix poble dels Països Catalans”.

Un carrer on es pot veure un cartell amb el nom del municipi d’Elna, a la Catalunya Nord | ACN

Aturar la repressió

Des de Perpinyà, el cupaire ha denunciat una retallada de drets socials al territori i un augment de l’extrema dreta. Tot plegat, a conseqüència de la “pèrdua d’influència” de l’estat francès a escala europea. Cornellà ha aprofitat l’ocasió per carregar contra la repressió de vagues i protestes al carrer contra la pujada de preus.

Des de l’esquerra independentista, ha clamat el diputat, “demanem que s’aturi el context de repressió i retallada de drets i s’apropin a la majoria de gent que viu en aquest territori i treballin conjuntament per fer un model diferent del sistema econòmic capitalista actual que afavoreixi lluitar contra els discursos de l’odi i l’extrema dreta”.

La Diada reivindica el català i exigeix una autonomia

La Catalunya del Nord està en plena celebració de la seva Diada i, durant aquest cap de setmana, reivindiquen el reconeixement del català al territori i exigeixen a l’Estat francès un estatut particular amb competències locals que no depenguin de la regió o de l’Estat, en el camí cap a la independència. La manifestació d’aquest dissabte és l’acte principal de la diada, que ha començat a les 16 hores i ha acabat al Castellet a les 18 hores, on ha començat l’acte polític. Un cop finalitzi, cap a les 19 hores, arrencarà la reconeguda marxa de torxes cap a la Casa Musical.