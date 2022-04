Cs justifica el Catalangate

Cs ha justificat aquest divendres a la tarda el presumpte espionatge del Catalangate, que ha originat fins i tot la condemna internacional de diaris de prestigi com The Washington Post. El líder de la fomració, Carlos Carrizosa, ha comentat en canvi en una visita a la caseta que el partit té a la Fira d’Abril de Barcelona: “Qualsevol estat davant d’una agressió al seu sistema constitucional té el dret a defensar-se”. “Jo no dic que hagi passat, però també dic que, si això hagués passat, no dubto que estaria dins la llei i dins les funcions del CNI”.

En termes similars s’ha expressat Marta Bosquet, companya de partit de Carrizosa i presidenta del Parlament andalús: “Els serveis d’intel·ligència han de fer la seva feina. I davant l’existència de pròfugs perseguits per haver comès possibles irregularitats o actes delictius, l’Estat ha d’obrar de la manera que sigui necessària”. Bosquet ha respost així a les amenaces d’ERC de no continuar donant suport al govern de Pedro Sánchez si no s’investiguen els presumptes espionatges. “Demano responsabilitat a l’Estat a l’hora de defensar la Constitució i la integritat territorial”, ha afegit la presidenta del Parlament.

Carrizosa posa en qüestió que el ‘Catalangate’ s’hagi produït, i recorda que, fins al moment, “només hi ha un informe d’una universitat estrangera i d’algunes associacions” que ho indiqui. Per tant, al seu parer “no hi ha cap prova que l’espionatge s’hagi dut a terme”. Sí ha remarcat, en canvi, que el cas “ha sortit a la llum quan ha interessat als partits independentistes”, i ha assegurat que aquests partits fa temps que tenien coneixement del tema.

En la mateixa línia que l’extrema dreta

“El separatisme està en hores baixes i necessita victimisme per poder sobreviure”. Així ha respost el portaveu de Vox Joan Garriga preguntat pel ‘Catalangate’. El partit tampo es creu el Catalangate i proposa il·legalitzar els partits independentistes i “apartar-los” de les institucions. “El que fan és atacar la nostra convivència i trair la nostra història”, ha apuntat Garriga. “El que ens preocupa és l’espionatge a nens que es fa a Catalunya pel simple fet de parlar en castellà als patis de les escoles”, va defensar el diputat d’extrema dreta fa uns dies. Amb tot, va evitar posicionar-se sobre l’espionatge a polítics independentistes que va revelar el grup d’experts en ciberseguretat Citizen Lab.