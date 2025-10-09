Crisi al govern municipal de Girona pels gots propalestins de festa major

Les Fires de Sant Narcís d’aquest 2025 han provocat una crisi interna al govern municipal de Girona. Un element aparentment tan inofensiu com els gots de festa major han despertat les crítiques d’una part de la població gironina i han obligat alguns dels socis de l’executiu encapçalat per Lluc Salellas a marcar distància i rebutjar la iconografia triada per representar la ciutat durant la festivitat, que tindrà lloc del 24 d’octubre al 2 de novembre.
El ja instaurat concurs que determina quin disseny tindran els gots de la festa major ha triat enguany com a guanyador una proposta de l’artista Natxo Sarvatxo. El jurat de la Comissió de la Copa de Girona ha reconegut el disseny de Sarvatxo, que mostra un braç alçat, tatuat amb figures icòniques de Girona, que sosté una síndria, símbol de la resistència palestina. La imatge ve acompanyada del lema Des dels quatre rius fins al mar, en referència al suport que la ciutat ha mostrat cap al poble palestí. En el dibuix, s’hi aprecien icones típicament gironines com la Cocollona i la mosca i té com a element central la síndria, el símbol de resistència pacífica amb el qual el poble palestí exhibeix els colors de la seva bandera.
🍉El disseny guanyador del got de Fires de Sant Narcís 2025 reivindica el suport de Girona al poble palestí— Ajuntament de Girona (@Girona_Cat) October 8, 2025
♻️Els vasos tornaran a ser reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d'arròs procedent del Delta de l'Ebre
“Girona es mostra, un cop més, com la ciutat solidària que és i se situa al costat de les causes justes, com la defensa del poble palestí”, assenyalava al respecte en un comunicat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina. La previsió és que es facin fins a 40.000 gots amb aquest disseny i que el seu creador rebi un premi de 200 euros com a guanyador del concurs.
Junts es desmarca i crítiques d’un sector de la societat gironina
Davant la tria d’aquest disseny, que implica un suport explícit dels organitzadors de la festivitat a la causa del poble palestí, un dels dos socis de govern de Guanyem Girona ha sortit al pas per desmarcar-se de la proposta guanyadora. En un comunicat, el grup municipal de Junts per Girona assegura que rebutgen la tria del disseny perquè “no representa la pluralitat de Girona“. “Des de Junts per Girona volem deixar clar que no formem part de la Comissió de la Copa que ha triat el guanyador del got de Fires. Una decisió que un cop hem conegut rebutgem perquè no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires”, remarquen en un breu comunicat fet públic a través de les xarxes socials.
Des de Junts per Girona volem deixar clar que no formem part de la Comissió de la Copa que ha triat el guanyador del got de Fires. Una decisió que un cop hem conegut rebutgem perquè no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires.— Junts per Girona (@jxcatGirona) October 8, 2025
No només s’hi ha pronunciat al respecte el grup de Junts. També una figura destacada de la societat gironina com l’editor Quim Curbet ha utilitzat les xarxes per mostrar el seu rebuig al disseny triat per a l’edició d’enguany de les Fires de Sant Narcís: “El maig del 2019 vaig donar suport a la candidatura “Guanyem Girona” encapçalada per Lluc Salellas, un suport que vaig renovar l’any 2023. Ara em veig incapaç de mantenir aquest suport i el retiro públicament. No vull que em relacionin amb un grup polític que ha aprovat aquest lema pels vasos de Fires d’aquest any, un lema que és una crida implícita al genocidi del poble jueu”.
El maig del 2019 vaig donar suport a la candidatura "Guanyem Girona" encapçalada per Lluc Salellas, un suport que vaig renovar l'any 2023. Ara em veig incapaç de mantenir aquest suport i el retiro públicament.— Quim Curbet (@QuimCurbet) October 8, 2025
