Crisis en el gobierno municipal de Girona por los vasos propalestinos de fiesta mayor

Las Fiestas de Sant Narcís de este 2025 han provocado una crisis interna en el gobierno municipal de Girona. Un elemento aparentemente tan inofensivo como los vasos de fiesta mayor ha despertado las críticas de una parte de la población de Girona y ha obligado a algunos de los socios del ejecutivo encabezado por Lluc Salellas a marcar distancia y rechazar la iconografía elegida para representar la ciudad durante la festividad, que tendrá lugar del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El ya instaurado concurso que determina qué diseño tendrán los vasos de la fiesta mayor ha elegido este año como ganador una propuesta del artista Natxo Sarvatxo. El jurado de la Comisión de la Copa de Girona ha reconocido el diseño de Sarvatxo, que muestra un brazo alzado, tatuado con figuras icónicas de Girona, que sostiene una sandía, símbolo de la resistencia palestina. La imagen va acompañada del lema Desde los cuatro ríos hasta el mar, en referencia al apoyo que la ciudad ha mostrado hacia el pueblo palestino. En el dibujo, se aprecian iconos típicamente de Girona como la Cocollona y la mosca y tiene como elemento central la sandía, el símbolo de resistencia pacífica con el cual el pueblo palestino exhibe los colores de su bandera.

🍉El diseño ganador del vaso de Fiestas de Sant Narcís 2025 reivindica el apoyo de Girona al pueblo palestino



♻️Los vasos volverán a ser reutilizables y 100% biodegradables, fabricados a partir de cáscara de arroz procedente del Delta del Ebro



«Girona se muestra, una vez más, como la ciudad solidaria que es y se sitúa al lado de las causas justas, como la defensa del pueblo palestino», señalaba al respecto en un comunicado el teniente de alcaldía y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Girona, Quim Ayats Bartrina. La previsión es que se hagan hasta 40.000 vasos con este diseño y que su creador reciba un premio de 200 euros como ganador del concurso.

Junts se desmarca y críticas de un sector de la sociedad de Girona

Ante la elección de este diseño, que implica un apoyo explícito de los organizadores de la festividad a la causa del pueblo palestino, uno de los dos socios de gobierno de Guanyem Girona ha salido al paso para desmarcarse de la propuesta ganadora. En un comunicado, el grupo municipal de Junts per Girona asegura que rechazan la elección del diseño porque «no representa la pluralidad de Girona«. «Desde Junts per Girona queremos dejar claro que no formamos parte de la Comisión de la Copa que ha elegido al ganador del vaso de Fiestas. Una decisión que una vez conocida rechazamos porque no representa la pluralidad de Girona en un espacio tan diverso como las Fiestas», remarcan en un breve comunicado hecho público a través de las redes sociales.

No solo se ha pronunciado al respecto el grupo de Junts. También una figura destacada de la sociedad de Girona como el editor Quim Curbet ha utilizado las redes para mostrar su rechazo al diseño elegido para la edición de este año de las Fiestas de Sant Narcís: «En mayo de 2019 apoyé la candidatura «Guanyem Girona» encabezada por Lluc Salellas, un apoyo que renové en 2023. Ahora me veo incapaz de mantener este apoyo y lo retiro públicamente. No quiero que me relacionen con un grupo político que ha aprobado este lema para los vasos de Fiestas de este año, un lema que es una llamada implícita al genocidio del pueblo judío».