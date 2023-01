El Consell d’Europa, “alarmat” per l’ús il·legal de Pegasus

La comissària de Drets Humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatovic, ha assegurat que està “alarmada” per l’ús il·legal del programa espia israelià Pegasus, que des de fa un any s’investiga en una comissió del Parlament Europeu. Mijatovic s’ha mostrat preocupada per les “proves” que demostren que el software espia s’ha utilitzat per espiar ciutadans europeus i fins i tot rivals polítics que no tenen res a veure amb “qüestions legítimes de seguretat pública”.

“Estic alarmada sobre l’impacte d’eines potents que donen un accés complet i no restringit a la vida privada d’una persona”, ha dit la comissària de Drets Humans. “L’ús de programaris espia té un efecte paralitzador sobre altres drets humans i llibertats fonamentals, inclosa la llibertat d’expressió i la participació pública. Crea un clima d’autocensura i por en el qual totes les persones poden ser tractades com a sospitoses i els defensors dels drets humans i els membres de la vida política estan especialment amenaçats”, ha alertat.

La ponent de l’informe del comitè sobre Pegasus de l’Eurocambra, Sophie in ‘t Veld / ACN

Mijatovic ha reclamat als estats que estableixin normes “clares” per autoritzar l’espionatge amb aquest mena de programes pel que fa “als delictes, les activitats i les persones subjectes a vigilància”. La comissària de Drets Humans ha criticat que moltes vegades “s’utilitza la seguretat nacional com a pretext” i ha criticat la manca de “transparència i col·laboració” dels governs quan s’han d’investigar presumptes abusos.

El Parlament envia una missió a Espanya per Pegasus

El comitè del Parlament Europeu que lidera l’ús de Pegasus contra ciutadans europeus ha acordat finalment organitzar una missió a Espanya els pròxims 20 i 21 de març. El comitè, que ha ampliat tres mesos la seva feina, també ha viatjat a Israel, Polònia, Grècia i Xipre i té previst anar a Hongria al febrer. La ponent del comitè, Sophie In’t Veld, ha instat l’estat espanyol a esclarir l’ús de Pegasus per haver espiat l’independentisme.