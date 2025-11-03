Clam perquè Mazón convoqui eleccions anticipades al País Valencià

La compareixença del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha provocat una allau de crítiques des de Catalunya perquè consideren que el popular va tard i reclamen eleccions anticipades al País Valencià. El PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han criticat amb duresa la intervenció de Mazón. El president valencià ha dimitit –sense dir que dimitia– després de fer un polèmic discurs en el qual ha culpat el govern espanyol de la resposta tardana a les riuades que van matar 229 persones el 29 d’octubre del 2024 i ha demanat a Vox que doni suport a un nou executiu que lideri la reconstrucció. La viceprimera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha considerat “inqüestionable i necessària” la dimissió de Mazón, que defineix com un “acte de justícia” que ha de permetre “restaurar la dignitat dels valencians, especialment les víctimes de la dana” envers les institucions. Moret també ha reclamat eleccions.
“Ni dimitint, Mazón ha estat a l’altura del dolor que ha causat a la societat valenciana”, ha criticat Junqueras en un missatge publicat a la xarxa social X. “Intentar mantenir-se com a diputat és no reconèixer la seva responsabilitat política i mostra el menyspreu del PP i Vox cap a les víctimes i el conjunt del poble valencià. Ha de plegar tot el Consell i convocar eleccions”. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha remarcat que és una “dimissió a l’altura del personatge”, que ha descrit com a “covarda, fal·laç i perversa”. El diputat republicà també li ha retret que hagi dedicat “literalment” cinc segons al record dels 229 morts.
El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, també ha criticat que la dimissió de Mazón arriba “tard i malament, sense reconèixer cap mena de responsabilitat, atacant altres formacions polítiques i menyspreant el dolor de les víctimes”. Rius ha assegurat que el president valencià hauria d’haver dimitit fa un any. “El senyor Mazón va fer tard amb la gestió de la dana i ha fet tard també avui dimitint. Hauria hagut de fer-ho fa un any, després d’una gestió nefasta”, ha valorat Rius en roda de premsa després de l’executiva del partit.
La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, ha assegurat que el “mínim” que hauria d’haver fet Mazón és “demanar perdó i convocar eleccions”. La diputada ha recordat que “no tenia cap sortida decent” i ha carregat contra el PP per haver-lo “sostingut fins ara”, quan ja fa més d’un any de la dana. “Mazón no dimiteix, el fan fora. I no ho fa Feijóo, ni Vox ni Abascal. El fan fora les víctimes de la dana amb la seva dignitat”, ha remarcat. Per la seva banda, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, ha denunciat que Mazón no hagi tornat l’acta de diputats a les Corts Valencianes per continuar com aforat. “D’alguna manera demostra la por que té que es faci justícia i que el jutgin per la seva negligència”, ha dit. Moreno ha reclamat “l’assumpció de responsabilitats per part de tots els membres del govern del PP implicats i la reparació immediata a les víctimes de la dana”.