Clamor para que Mazón convoque elecciones anticipadas en el País Valenciano

La comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha provocado una avalancha de críticas desde Cataluña porque consideran que el popular llega tarde y reclaman elecciones anticipadas en el País Valenciano. El PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han criticado con dureza la intervención de Mazón. El presidente valenciano ha dimito –sin decir que dimitía– tras dar un polémico discurso en el que ha culpado al gobierno español de la respuesta tardía a las riadas que mataron a 229 personas el 29 de octubre de 2024 y ha pedido a Vox que apoye un nuevo ejecutivo que lidere la reconstrucción. La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha considerado “incuestionable y necesaria” la dimisión de Mazón, que define como un “acto de justicia” que debe permitir “restaurar la dignidad de los valencianos, especialmente las víctimas de la dana” respecto a las instituciones. Moret también ha reclamado elecciones.

“Ni dimitiendo, Mazón ha estado a la altura del dolor que ha causado a la sociedad valenciana”, ha criticado Junqueras en un mensaje publicado en la red social X. “Intentar mantenerse como diputado es no reconocer su responsabilidad política y muestra el desprecio del PP y Vox hacia las víctimas y el conjunto del pueblo valenciano. Debe dimitir todo el Consell y convocar elecciones”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha remarcado que es una “dimisión a la altura del personaje”, que ha descrito como “cobarde, falsa y perversa”. El diputado republicano también le ha reprochado que haya dedicado “literalmente” cinco segundos al recuerdo de los 229 muertos.

Una pintada reclamando la dimisión de Mazón por su gestión de la Dana/Mathias Rodríguez

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, también ha criticado que la dimisión de Mazón llega “tarde y mal, sin reconocer ningún tipo de responsabilidad, atacando a otras formaciones políticas y menospreciando el dolor de las víctimas”. Rius ha asegurado que el presidente valenciano debería haber dimitido hace un año. “El señor Mazón llegó tarde con la gestión de la dana y ha llegado tarde también hoy dimitiendo. Debería haberlo hecho hace un año, tras una gestión nefasta”, ha valorado Rius en rueda de prensa tras la ejecutiva del partido.

La líder de los Comuns, Jèssica Albiach, ha asegurado que lo “mínimo” que debería haber hecho Mazón es “pedir perdón y convocar elecciones”. La diputada ha recordado que “no tenía ninguna salida decente” y ha cargado contra el PP por haberlo “sostenido hasta ahora”, cuando ya hace más de un año de la dana. “Mazón no dimite, lo echan. Y no lo hace Feijóo, ni Vox ni Abascal. Lo echan las víctimas de la dana con su dignidad”, ha remarcado. Por su parte, la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Su Moreno, ha denunciado que Mazón no haya devuelto el acta de diputados a las Corts Valencianes para continuar como aforado. “De alguna manera demuestra el miedo que tiene a que se haga justicia y que lo juzguen por su negligencia”, ha dicho. Moreno ha reclamado “la asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros del gobierno del PP implicados y la reparación inmediata a las víctimas de la dana”.