Centenars de persones marxen cap a la Guàrdia Civil convocades pels CDR

Centenars de persones s’han aplegat a l’antiga presó Model de Barcelona per tal d’iniciar la marxa en commemoració del Primer d’Octubre. Una manifestació convocada per CDR Catalunya, Desobediència Civil, Front Comú contra la Repressió, Motards per la Independència, Escamots per la Independència, la Sectorial antirepressiva de l’ANC i les plataformes antirepressives de Ponent i de Barcelona. Una manifestació que és previst que s’afegeixi a la plaça del Cinc d’Oros, a la columna que surti de l’acte de plaça Catalunya organitzat pel Consell de la República i es dirigeixi cap a la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona a la Travessera de Gràcia.

La manifestació, en record del sisè aniversari del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre, també vol expressar una denúncia contra la repressió. En aquest sentit, els actes previs a l’inici de la marxa han estat marcats per la presentació d’una nova campanya de suport als CDR processats per l’Operació Judes. La manifestació està encapçalada per una pancarta que reclama la vinculació del mandat del Primer d’Octubre, contra la repressió i en defensa de la independència. Aquesta marxa, presentada ara fa dues setmanes, és un dels actes centrals de l’aniversari de l’1-O després de les commemoracions de l’ANC i del Consell per la República.

Manifestants de la protesta dels CDRs l’1 d’octubre del 2023 / Mireia Comas

Consignes i estelades

Els assistents han iniciat la marxa de manera reivindicativa amb consignes habituals com “U d’Octubre, ni oblit ni perdó”, “Independència”, “Urquinaona, ho tornarem a fer” o “Puta Espanya!”, acompanyades d’estelades i banderes negres. De moment, la marxa transcórrer sense incidents, però sí amb una vigilància dels cossos de Seguretat que han desplegat un operatiu de contenció i seguiment de la marxa. Tot indica que la policia haurà blindat la zona de la comandància de la Guàrdia Civil. Entre els assistents destacats activistes antirepressió de l’Estat així com veterans independentistes que no han volgut perdre’s l’oportunitat de sortir un diumenge a la tarda en defensa del mandat del referèndum.

Abans de l’arrencada de la manifestació, Jordi Pesarrodona, condemnat per desobediència per la Seva actuació el Primer d’octubre, ha llegit el manifest. Un document que alerta la possibilitat que l’amnistia “entrebancaria” el procés d’independència, i que pot “blanquejar” l’Estat espanyol. “La repressió no s’aturarà després de l’amnistia”, ha emfatitzat. I, sobretot, el manifest reclama “no tornar a la casella de sortida”.