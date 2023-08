Un bar franquista escandalitza Twitter: ous ‘afusellats’ i xoriços ‘rojos’

A l’estat espanyol mai s’ha fet net del tot amb el feixisme. Això es pot comprovar fàcilment fent una ruta en cotxe per la península Ibèrica, on encara hi ha establiments que se senten orgullosos d’exhibir banderes franquistes. Un d’aquests bars està situat a Ávila i està revolucionant Twitter des que una usuària va fer una piulada on mostrava la carta i l’aspecte d’aquest establiment. Concretament, en el tuit la usuària es preguntava si Trinaranjus -la marca de refrescs- se sent còmoda amb l’ús que aquest bar li està donant als seus cartells, donat que la carta està escrita en una pissarra amb el logo de la marca.

Me pregunto si @TriNaEspana está cómodo con el uso que se da a sus carteles para esparcir fascismo. Y si no va a hacer nada al respecto. pic.twitter.com/eqCHm0aSUJ — María de la Ouyeah (@menchubasquero) August 10, 2023 Tuit on es mostra el bar franquista

L’entrada de l’establiment ja avisa del que es podrà llegir a la carta. Hi ha dues frases que destaquen només fer un cop d’ull al bar: “Tot per la pàtria” i “Rojos abstenir-se”. Les acompanyen banderes d’Espanya i el nom del bar ‘Casa Eladio’. Al fons de la imatge que ha compartit aquesta usuària a Twitter s’hi veu una bandera ‘rojigualda’ de l’època franquista.

“Si no li agrada se’n pot anar a prendre per cul”

Els cartells amb l’oferta de menjar criden molt l’atenció. Són malsonants i maleducats, començant pel primer dels cartells, el situat a l’esquerra. Diu el següent: “Si vostè no es troba a gust a aquesta casa se’n pot anar a prendre per cul”. L’acompanya un altre cartell amb el menjar que ofereix el bar i que fa referència a la Guerra Civil. “Txuletón nacional”, “Ous afusellats”, “Xoriços rojos”, “Bacallà gran i lliure -de ceba-“, són alguns dels plats que es poden demanar en aquest restaurant feixista. Al final del cartell amb els plats es pot tornar a llegir la frase: “Si no li agrada se’n pot anar a prendre per cul un altre cop”.