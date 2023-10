Villarejo embolica Laporta en l’operació contra Rosell

El comissari d’intel·ligència jubilat i una de les peces claus de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, ha embolicat Joan Laporta i el seu excap de seguretat al Barça, Xavier Martorell, en el cas que va portar a un altre expresident del Barça, Sandro Rosell a complir dos anys de presó provisional per ordre de l’Audiència Nacional. Així ho ha assegurat en una entrevista a RAC1 emesa aquest matí que ha compartit amb l’expresident de la Generalitat Artur Mas. “En el cas del senyor Rosell va ser l’entorn de Laporta que va filtrar aquesta informació. Allà hi havia un senyor que era el responsable de seguretat que es deia Martorell”, ha apuntat Villarejo.

De fet, Martorell va ser una de les víctimes dels expedients oberts en l’agència de detectius Método 3, però finalment, va ser exonerat de totes les responsabilitats. En aquesta línia, ha afegit que l’exconseller d’Interior, “Felip Puig va donar informació sobre Martorell, que era un dels seus principals enemics”. Com és habitual, Villarejo ha descrit la direcció de l’Operació Catalunya formada per Mariano Rajoy, Soraya Saenz de Santamaría, Dolores de Cospedal i el llavors cap del CNI, el general Félix Sanz Roldán.

Rosell i l’independentisme?

Per a Villarejo “va ser una ximpleria relacionar el cas de Rosell amb l’independentisme“. En aquest sentit, Villarejo ha volgut emfatitzar la posició de la magistrada que va engarjolar l’expresident del Barça, Carmen Lamela. “És la conseqüència que hi ha determinats jutges que, a canvi d’anar al Tribunal Suprem, com li va passar a aquesta senyora decideixen que Rosell és un perill per la seguretat de l’estat”, ha conclòs. Així considera que a Lamela va ser “enganyada” i estava convençuda era un “perill”.

Rosell va ser empresonat durant dos anys preventivament i va ser absolt dels càrrecs. En aquesta línia, també ha estat absolt de dos processos més per delictes econòmics que es derivaven de la seva activitat empresarial. Per al comissari, el joc d’interessos entre periodistes, jutges, fiscals, polítics i policies va fer que es registressin casos com el de l’expresident del Barça o els relacionats amb l’Operació Catalunya.

Artur Mas i José Manuel Villarejo s’han trobat cara a cara en una entrevista a RAC1 / Europa Press

Acabar amb CiU

“Sens dubte l’Operació Catalunya es tractava de destrossar CiU“. Aquesta ha estat l’algoritme exposat pel comissari sobre el veritable objectiu a batre de l’independentisme. Pel comissari, Convergència i Unió l’any 2012 era “l’únic partit amb la capacitat, estructura i poder suficient per ser un mal de cap per l’Estat“. “Hi havia un ànim polític perquè es tractava d’enemics de la unitat d’Espanya que calia debilitar”, ha afegit.

Així i tot, tampoc ha volgut passar per alt el paper d’ERC, que va passar a tenir “més poder” però que a Madrid la veien com a “pràcticament residual i CiU tenia tot el poder econòmic i polític perquè tenien l’empresariat”. En aquest context, també ha explicat el cas de la filla il·legítima que van buscar a l’expresident Mas i així com els suposats testaferros que li traspassaven els diners en comptes a l’estranger que va acabar en no res.