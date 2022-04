Aragonès i Puigneró compareixen demà per valorar el Catalan Gate

El president del Govern, Pere Aragonès, compareixerà juntament amb el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Ho faran per valorar la informació sobre l’espionatge massiu de l’Estat espanyol amb el software israelià Pegasus. La compareixença informativa tindrà lloc a les 16:30 al Palau de la Generalitat. A més, el Govern ha anul·lat la roda de premsa posterior al Consell Executiu que es fa cada dimarts. L’acte es podrà seguir per xarxes socials per la importància de la trama desvelada aquest dilluns pel diari The New Yorker gràcies a l’estudi de The Citizen Lab.

Una seixantena d’independentistes són les víctimes de la trama de ciberespionatge més gran que s’ha descobert mai. Alguns dels afectats són els presidents Carles Puigdemont, Quim Torra, Artur Mas i Pere Aragonès. Pel que fa a Junts els membres espiats són Albert Batet, Joan Matamala, Toni Comin, Josep Rius, Dolors Mas, Joan Ramon Casals, Miriam Nogueras, Josep Lluís Alay, Laura Borràs, Joaquim Jubert, Elsa Artadi, David Madí, Francesc Homs, Jaume Alonso Cuevillas, Jordi Sànchez, Meritxell Budó, Marcela Topor, Gonzalo Boye, Sergi Miquel i Josep Costa.

Precedents denunciats per ‘The Guardian’

Aquest espionatge encarregat per l’Estat espanyol, com confirma la investigació de la Universitat de Toronto -avalada per Amnistia Internacional- no és el primer cas d’espionatge a independentistes que es destapa. L’any 2020 el diari The Guardian ja va publicar una informació semblant sobre l’espionatge d’Espanya a l’independentisme amb el software israelià. En ambdós casos es va espiar líders polítics, organitzacions no governamentals i entitats sobiranistes com Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana. Citizen Lab ha assenyalat que hi ha “nexes” entre aquest espionatge i “una o més entitats el govern espanyol” tot i que no les ha especificat. El ministeri de l’Interior, però, se n’ha desvinculat aquest migdia i ha assegurat que mai ha contractat Pegasus.