L’ANC torna a denunciar la parcialitat de la justícia espanyola a l’ONU

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha tornat a denunciar davant de les Nacions Unides la parcialitat del poder judicial espanyola i va aprofitar també per fer reclamar més protocols de control de programari espia arreu del món després de l’experiència amb Pegasus viscuda a Catalunya contra centenars d’independentistes. L’entitat independentista va poder aquestes reclamacions gràcies a la seva participació en l’última sessió del fòrum de l’ONU sobre Drets Humans, Democràcia i estat de dret, a Ginebra, aquesta mateixa setmana. Aquesta sessió es va centrar oportunitats que tenen les democràcies i els reptes que afronten. L’acte va reunir estats, organismes i agències de les Nacions Unides, organitzacions de drets humans, acadèmics i organitzacions no governamentals.

L’encarregada de fer aquestes reclamacions va ser la secretària nacional Eva Pruneda, que va intervenir al fòrum en dues sessions. En la primera sessió, hi va intervenir per denunciar que l’Assemblea ha estat objectiu d’una guerra judicial per part de les autoritats espanyoles, així com víctima d’espionatge indiscriminat, pel qual no hi ha hagut cap classe de reparació ni s’han exigit responsabilitats. En aquesta línia, Pruneda va assegurar que des de la nostra de l’ANC no poden trobar cap mena de neutralitat en la justícia i tribunals espanyols, ja que “el poder judicial i la política espanyola estan intrínsecament lligats”.

En una segona sessió, Pruneda també va insistir en la importància d’establir una cooperació entre l’ONU i el Parlament Europeu per determinar una norma bàsica per a l’ús del programari espia i la protecció dels drets fonamentals. La negativa de les autoritats espanyoles a investigar l’escàndol d’espionatge del Catalangate estableix un precedent perillós per als defensors de la dissidència i dels drets humans a tot el món.

Campanya contra la justícia espanyola

Aquesta nova denúncia de l’ANC contra la justícia espanyola s’emmarca dins de la seva campanya contra la macrocausa judicial contra l’independentisme. Aquesta campanya es va presentar el passat mes d’octubre i el seu objectiu és acusar la justícia de l’estat de “portar a terme una Causa General contra l’independentisme” en forma de processos penals i judicials que es va aguditzar amb l’empresonament dels presidents de l’ANC i Òmnium i l’empresonament i exili del Govern liderat per Carles Puigdemont.