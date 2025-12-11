L’Assemblea Nacional Catalana està enllestint un “pla de viabilitat” per superar el sotrac que suposa la davallada d’ingressos i de socis i recuperar l’embranzida de l’entitat. De fet, és una mesura que es contempla pensant en una renovació de l’entitat per tornar a captar seguidors i associats, així com col·laboradors. El pla, del qual ha tingut coneixement El Món, serà presentat en les pròximes setmanes al Secretariat Nacional, un cop s’hagi tancat i debatut en l’equip triat per dissenyar-lo, i, amb tota seguretat, es convertirà en una proposta per ser debatuda i votada pels socis en la pròxima assemblea general.
Fonts de l’entitat que presideix Lluís Llach detallen a El Món que el pla ja està “prou avançat” però encara queden punts per aclarir abans de passar-lo a debat i discussió del secretariat. És un document de treball que les mateixes fonts apunten que s’engloba en una “estratègia per captar nous socis” i esperonar les accions de l’entitat que defensa la “mobilització permanent” en tots els àmbits per mantenir el seu programa cap a la independència. De fet, aquest pla de viabilitat busca garantir el futur de l’ANC tot i que l’entitat té prou recursos per aguantar un futur a mitjà termini. “Es tracta de redreçar els números, optimitzar recursos i presentar pressupostos raonables pel 2026”, indiquen les mateixes fonts que sobretot, fixen el rumb en ampliar la plantilla de socis.
Un avís llançat en l’assemblea general del juny
El pla també respon al crit d’alarma que els responsables de la tresoreria i de la Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa van emetre a l’assemblea general ordinària del passat mes de juny, on avisaven del “magre estat de les finances”. Uns números que es van aprovar al conclave i que ressaltaven la “davallada d’ingressos en les quotes de socis, principal font d’ingressos de l’entitat”.
El pla que està acabant de polir l’ANC vol revertir la situació, buscant noves fórmules de finançament, campanyes per engreixar de socis l’entitat i també apujar les quotes, que ara són molt baixes: de cinc euros al mes, com a import general; de tres euros per estudiants, jubilats o aturats i d’11 euros, per a tres membres d’una mateixa unitat familiar. “Són quotes que fa anys i panys que no s’han tocat, i de fet, és un debat que ve de lluny, potser ara és l’oportunitat, tenint present que es ve de molt avall”, raonen les fonts consultades.
De fet, la davallada d’ingressos no prové dels darrers exercicis. La caixa es va començar a eixugar l’any 2020, amb una caiguda d’ingressos del 2,6% que es va incrementar fins al 7,4% el 2021, i que l’any 2022 va ser del 4,7%. Però l’any 2023 i 2024 aquesta patacada encara es va incrementar. En concret, va ser d’un 13,8% l’any 2023, una caiguda de 284.000 euros; i la pèrdua es va enfilar fins al 12,2% el 2024, amb un descens de 217.000 euros. “Una situació que cal revertir perquè en un futur pròxim no s’hagi de patir per la subsistència de l’ANC, cal prendre mesures, però en cap cas dramàtiques”, insisteixen les mateixes fonts.
El que és important és el soci
Val a dir que el pla de viabilitat contempla la reducció i contenció de la despesa i la recerca de noves vies de finançament, perquè l’activitat comercial de l’entitat -la venda de marxandatge i les samarretes per a la manifestació de la Diada- i la davallada de socis fa anar molt justa d’armilla l’entitat. El darrer informe presentat als socis delata que el 2023 la caiguda en el nombre de socis va ser del 12,8%, i a l’exercici 2024 va ser del 9,9% anual. D’aquí la necessitat de posar en marxa aquest pla de viabilitat i recuperació de socis. Un dels puntals que dona més esperança a l’increment dels socis és una nova fornada de joves, que ara començar a agafar molt protagonisme a l’entitat.
En principi, el comitè d’experts proposa ampliar la campanya de recuperació de socis que es va posar en marxa a finals de l’any 2024 que té com un dels eslògans “et queixes o actues?”. Així mateix, també compta amb la participació de l’ANC en actes que atorguin “valors i objectius a l’entitat”. El pla de viabilitat també inclourà un pla de comunicació i noves vies de finançament específiques. L’objectiu del secretariat és que el pla de viabilitat permeti a l’ANC tenir independència d’actuació i centrar la seva activitat en la lluita per l’assoliment de la independència, com un “referent” del moviment civil independentista.