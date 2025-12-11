La Asamblea Nacional Catalana está finalizando un «plan de viabilidad» para superar el bache que supone la disminución de ingresos y socios y recuperar el impulso de la entidad. De hecho, es una medida que se contempla pensando en una renovación de la entidad para volver a captar seguidores y asociados, así como colaboradores. El plan, del cual ha tenido conocimiento El Món, será presentado en las próximas semanas al Secretariado Nacional, una vez se haya cerrado y debatido en el equipo elegido para diseñarlo, y, con toda seguridad, se convertirá en una propuesta para ser debatida y votada por los socios en la próxima asamblea general.

Fuentes de la entidad que preside Lluís Llach detallan a El Món que el plan ya está «bastante avanzado» pero aún quedan puntos por aclarar antes de pasarlo a debate y discusión del secretariado. Es un documento de trabajo que las mismas fuentes apuntan que se engloba en una «estrategia para captar nuevos socios» y estimular las acciones de la entidad que defiende la «movilización permanente» en todos los ámbitos para mantener su programa hacia la independencia. De hecho, este plan de viabilidad busca garantizar el futuro de la ANC aunque la entidad tiene suficientes recursos para aguantar un futuro a medio plazo. «Se trata de enderezar los números, optimizar recursos y presentar presupuestos razonables para 2026», indican las mismas fuentes que, sobre todo, fijan el rumbo en ampliar la plantilla de socios.

Una fotografía de los integrantes de la ANC/Asamblea

Un aviso lanzado en la asamblea general de junio

El plan también responde a la llamada de alerta que los responsables de la tesorería y de la Comisión de Gestión Económica y Administrativa emitieron en la asamblea general ordinaria del pasado mes de junio, donde advertían del «precario estado de las finanzas». Unos números que se aprobaron en el cónclave y que resaltaban la «disminución de ingresos en las cuotas de socios, principal fuente de ingresos de la entidad».

El plan que está terminando de pulir la ANC quiere revertir la situación, buscando nuevas fórmulas de financiación, campañas para aumentar el número de socios de la entidad y también subir las cuotas, que ahora son muy bajas: de cinco euros al mes, como importe general; de tres euros para estudiantes, jubilados o desempleados y de 11 euros, para tres miembros de una misma unidad familiar. «Son cuotas que hace años que no se han tocado, y de hecho, es un debate que viene de lejos, quizás ahora es la oportunidad, teniendo en cuenta que se viene de muy abajo», razonan las fuentes consultadas.

De hecho, la disminución de ingresos no proviene de los últimos ejercicios. La caja comenzó a secarse en el año 2020, con una caída de ingresos del 2,6% que se incrementó hasta el 7,4% en 2021, y que en el año 2022 fue del 4,7%. Pero en los años 2023 y 2024 esta caída aún se incrementó. En concreto, fue de un 13,8% en el año 2023, una caída de 284.000 euros; y la pérdida ascendió hasta el 12,2% en 2024, con un descenso de 217.000 euros. «Una situación que hay que revertir para que en un futuro próximo no haya que preocuparse por la subsistencia de la ANC, hay que tomar medidas, pero en ningún caso dramáticas», insisten las mismas fuentes.

El presidente de la ANC, Lluís Llach, durante el discurso de la Diada 2025 | Mireia Comas

Lo que es importante es el socio

Cabe decir que el plan de viabilidad contempla la reducción y contención del gasto y la búsqueda de nuevas vías de financiación, porque la actividad comercial de la entidad -la venta de merchandising y las camisetas para la manifestación de la Diada- y la disminución de socios deja muy ajustada de recursos a la entidad. El último informe presentado a los socios delata que en 2023 la caída en el número de socios fue del 12,8%, y en el ejercicio 2024 fue del 9,9% anual. De ahí la necesidad de poner en marcha este plan de viabilidad y recuperación de socios. Uno de los pilares que da más esperanza al incremento de socios es una nueva generación de jóvenes, que ahora empiezan a tomar mucho protagonismo en la entidad.

En principio, el comité de expertos propone ampliar la campaña de recuperación de socios que se puso en marcha a finales del año 2024 que tiene como uno de los lemas «¿te quejas o actúas?». Así mismo, también cuenta con la participación de la ANC en actos que otorguen «valores y objetivos a la entidad». El plan de viabilidad también incluirá un plan de comunicación y nuevas vías de financiación específicas. El objetivo del secretariado es que el plan de viabilidad permita a la ANC tener independencia de actuación y centrar su actividad en la lucha por el logro de la independencia, como un «referente» del movimiento civil independentista.