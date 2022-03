L’ANC inclou una esmena per fer una candidatura a les eleccions espanyoles

L’Assemblea Nacional Catalana ha incorporat una esmena al seu full de ruta que aposta per crear una candidatura unitària de l’independentisme per concórrer a les eleccions espanyoles. L’entitat proposarà una estratègia compartida a partir d’aquesta candidatura, i en cas que no surti endavant un cop s’hagi de ratificar el full de ruta, proposaran el vot en blanc o nul als comicis.

En paral·lel, aquesta esmena defensa que es promogui el vot a partits i plataformes independentistes a les pròximes eleccions municipals del 2023. Aquesta inclusió de l’esmena completa l’aposta de l’ANC per les futures eleccions. La proposta del Secretariat Nacional contemplava impulsar una llista cívica als comicis al Parlament. Aquesta esmena sobre una llista comunitària a les eleccions al Congrés l’ha proposada l’assemblea d’Arenys de Munt, i s’ha aprovat amb un 54% dels vots.

La resta d’esmenes

El full de ruta de l’entitat s’haurà de validar en una votació telemàtica que comença aquesta matinada i durarà 24 hores, del 22 al 23 de març. De totes les esmenes presentades, 48, els socis de l’ANC només n’han aprovat 6. Aquestes s’han incorporat al full de ruta per tal que els socis puguin votar-lo a partir d’aquesta matinada. Tres de les esmenes que s’han aprovat aposten per potenciar el Consell per la República així com la cooperació entre les dues entitats al front internacional. La intenció també és incentivar el registre dels socis a l’òrgan. També s’ha aprovat amb el 68% dels vots una esmena de l’assemblea de Ciutat Vella que carrega contra la taula de diàleg en considerar que “reforça i cohesiona l’Estat internament i el legitima internacionalment”.

En paral·lel, una altra esmena que s’ha incorporat al full de ruta que es votarà aquesta matinada demana “exigir transparència en l’emissió i recepció del vot per correu” al Secretariat Nacional, el que considera deures pendents per l’ANC i una de les accions que s’haurien de treballar.