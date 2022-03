L’ANC planteja la irrupció d’una llista cívica a les properes eleccions

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) es planteja un moviment disruptiu a les properes eleccions al Parlament de Cataunya: impulsar una llista cívica a les properes eleccions al cambra catalana, segons consta en el nou Full de Ruta [PDF] que l’entitat sotmetrà a aprovació en la X Assemblea General Ordinària (AGO), que arrenca aquest dijous. En el document, l’entitat afirma que “no és una opció” que l’Assemblea “esdevingui un partit i es presenti” als comicis. En canví, sí pot plantejar-se donar l’impuls a la llista ciutadana que sigui “independent de partits” amb l’objectiu de “defensar la voluntat dels electors independentistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i fer la independència”.

L’entitat avisa que caldrà “determinar els mecanismes democràtics necessaris per a la composició de la llista cívica i, en qualsevol cas, haurà de ser ratificada pels socis”. L’ANC justifica aquesta mesura pel fet que cal posar fi a “la manca de respecte a la voluntat dels electors” i que als partits “els surti de franc”. El Full de Ruta preveu fer “un ús intel·ligent” del vot, “adaptant-lo als diferents processos electorals”. Així mateix, l’entitat també preveu intervenir “en el discurs dominant explicant la realitat i confrontant-la per contrarestar la manipulació i la distorsió dels mitjans afins al poder”.

Acció exterior

En acció exterior, el document admet que es necessita un organisme polític, “amb legitimitat democràtica i fora de l’abast de les urpes de l’estat, que assumeixi la coordinació estratègica del moviment d’alliberament nacional”. L’ANC creu que el Consell per la República (CxR) podria complir la funció d’autoritat nacional, però apunta que “cal que faci passos decidits per esdevenir el Consell de la República Catalana (CdRC), en el sentit de convertir-se en organisme de representació institucional, transversal i àmpliament reconegut per tot l’independentisme, i que es coordini amb la majoria independentista amb representació al Parlament”.

L’ANC afegeix que el Consell ha de comptar amb la societat civil organitzada i amb l’Assemblea en particular, “per «preparar-nos» de manera organitzada i col·laborativa per disputar el poder a l’Estat, tant des de l’exterior com des de l’interior del territori”. Així doncs, l’entitat creu que el document Preparem-nos és un punt de partida, “però s’ha de desenvolupar i concretar: no és bona idea fixar tota l’atenció en la «fase decisiva» sense preparar com, quan i amb qui”.

El document referma la validesa del mandat de l’1 d’octubre que cal “implementar”. Les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica i la declaració d’independència “són vigents i constitueixen les bases de la legalitat republicana”, estipula el document, que proposa “denunciar la política autonomista de rendició nacional dels qui ocupen les nostres institucions”.