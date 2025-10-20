En ple debat per escollir els caps de llista per a les municipals del 2027, alcaldes de Junts per Catalunya han expressat aquest dilluns la seva preocupació pel “bloqueig” del PSOE a les lleis contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials. La reunió de diferents alcaldes de Junts ha tingut lloc a Waterloo, amb el president a l’exili, Carles Puigdemont; el secretari general del partit, Jordi Turull, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals.
En un comunicat, Junts ha reclamat que les citades lleis s’aprovin amb celeritat. La formació independentista vol posar el focus en temes com la seguretat i la immigració davant l’amenaça que pot suposar per les seves aspiracions electorals la pujada d’Aliança Catalana, tal com mostren alguns sondejos.
L’habitatge, el català, la sanitat, l’educació i les infraestructures
En la trobada municipalista de Junts també s’han abordat temes relacionats amb les polítiques d’habitatge, el català, la sanitat, l’educació o les infraestructures. Segons els alcaldes de Junts, ni el Govern ni l’executiu de Pedro Sánchez estan responent “a aquests problemes de la gent”.
L’espai municipalista ha estat representat a la reunió també per l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, així com per Natàlia Figueras, alcaldessa de Maçanet de la Selva; Albert Castells, alcalde de Vic; Òscar Fernàndez, alcalde de Cabrera de Mar; Xavier Lluch, alcalde de Font-Rubí, i Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat.
A Barcelona, l’alcaldable pendent d’unes possibles primàries
A Barcelona, si no es troba un candidat de consens, Junts es podria veure abocat a celebrar unes primàries per trobar el seu alcaldable per al 2027. Dues de les persones que es poden enfrontar en les primàries són el president de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i el regidor Josep Rius. Martí Galbis ha estat durant anys la mà dreta de Xavier Trias, i Rius és el preferit de Puigdemont.