600 persones juren el seu “compromís amb Espanya” a la caserna del Bruc

Festa grossa a la caserna del Bruc de Barcelona. Aquest dissabte, el pati d’armes del quarter ha estat l’escenari d’una jura de bandera multitudinària. Segons ha informat la comandància de Barcelona, 600 persones han jurat la bandera. Una cerimònia militar que ha estat presidida pel general de brigada Joaquín Broch, comandant Militar de Barcelona i Tarragona. Un acte que ha acollit, segons fonts militars, un miler de persones. De fet, les autoritats de les forces armades a Catalunya asseguren que enguany, després de dos anys de pandèmia, han rebut un “allau de peticions” per fer la jura.

L’acte, de caràcter estrictament militar, ha seguit el protocol habitual d’aquests actes. En primer terme, formació. En segon lloc, la lectura de la fórmula del jurament solemne, realitzada pel coronel cap del Regiment Barcelona nº 63 Andrés Cenjor. Els participants han segellat el seu “compromís amb Espanya desfilant individualment davant de les banderes dels Regiments Arapiles 62, Barcelona 63 i l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Totes aquestes unitats tenen la seu a Catalunya i amb un altíssim nivell d’activitat.

“Terç de Voluntaris de Barcelona”

El general Broch, ha dirigit unes paraules als assistents, amb què ha destacat que amb lorganització daquest “Acte de Jura o Promesa davant la Bandera Nacional”, el Regiment d’Infanteria “Barcelona” número 63 té “l’oportunitat de testimoniar el seu compromís amb la ciutat que li dóna nom i acull, així com de expressar la seva gratitud per l’afecte que ofereixen els seus conveïns”. Per altra banda, el màxim comandament militar de les demarcacions de Barcelona i Tarragona també ha afirmat que la cerimònia ha servit per tal que els ciutadans de Barcelona puguin manifestar el seu compromís davant la Bandera d’aquest nou Regiment, creat el 2020, i que ha

heretat la històrica denominació del “Terç de Voluntaris de Barcelona”. Una denominació que es remunta al segle XVII.

La Comandància militar de Barcelona també assegura, a través d’un comunicat, que hi ha hagut una allau de peticions. De fet, insisteixen que per organització i quòrum només han pogut jurar unes 600 persones. L’overbooking però es ressoldrà en properes ocacions, les autoritats militars a Catalunya apunten que aviat hi haurà noves ocasions i noves cerimònies per poder jurar o prometre el compromís amb Espanya per part de ciutadans civils. Les jures de bandera civils es va instituir fa anys en diverses instal·lacions militars a Catalunya i s’ha convertit en un dels actes estrella de la vida militar social, com ara, la tradicional exposició de les forces armades a la mateixa caserna del Bruc pel dia de les Forces Armades, la Pasqua Militar o el dia de la Unitat de la Inspecció General de l’exèrcit, una veritable estructura de l’Estat espanyol amb seu a Barcelona. Una unitat que ostenta la màxima representació institucional de les forces armades a Catalunya, Nafarroa, La Rioja i Aragó i que dirigeix un Tinent General, en aquest cas, Manuel Busquier Sáez.