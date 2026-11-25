El franquisme tenia un mòbil absolut: monopolitzar el poder. Monopolitzar-lo de la manera més radical: el personalisme. Franco no era un general més, era el Generalíssim. A diferència dels seus amics de l’Eix, no tenia ni necessitava ideologia. Ell podia dir: “Faci com jo, no es fiqui en política”. Era un dictador camaleònic, capaç de mimetitzar-se en una “democràcia orgànica” per sobreviure en el nou ordre mundial després de 1945. Sabent-se il·legítim, cercà la legitimitat de la tradició i l’Església la hi acordà perfumant-lo amb encens. Autoanomenant-se Caudillo per la gràcia de Déu convertí el franquisme en una doctrina gairebé religiosa. El règim no sols s’havia d’obeir, calia ser-ne “afecte”. Igual que el catolicisme, fora del qual no hi havia salvació, l’estat construí un univers estanc del qual tot i tothom rebia el seu sentit. El totalitarisme era bàsicament una cosmologia.
Quan es té el monopoli del poder, no cal competir per mantenir-lo. La competència, si n’hi ha, és entre grups subalterns i en benefici del jerarca suprem. Així funcionava la rivalitat entre falangistes i carlins, entre el “búnquer” i els tecnòcrates d’Opus Dei, entre l’Església i l’Exèrcit. Lluny de ser disfuncionals, les enveges i les intrigues reforçaven el paper arbitral de Franco i el seu fur exclusiu de regular un sistema d’interessos integral.
Els historiadors no han remarcat prou la correlació entre la Transició i la secularització. I, tanmateix, després de morir Franco el canvi fou espectacular, com si la societat s’hagués girat com un mitjó. No foren sols les famílies del franquisme que perderen el monopoli del món comú als espanyols. L’Església també va perdre l’autoritat per definir-lo i hagué d’entrar igualment en un escenari plural, ço és en un mercat de doctrines i partits que rivalitzen per la clientela.
Aquest nou context, falcat pel consumisme que prenia força als anys 60 i agafaria embranzida en els 80 amb l’entrada d’Espanya al mercat únic europeu, implicava fatalment la crescuda del populisme. Aquest terme, imposat per la necessitat dels politòlegs de renovar l’argot quan no són capaços de renovar les idees, cobreix l’espai semàntic que abans cobria la paraula “demagògia” o l’expressió col·loquial “donar peixet”. La inflació política exagerava el valor nominal dels discursos en la mateixa proporció en què disminuïa el valor efectiu. La conseqüència d’apujar el volum del megàfon és la polarització, única manera que sobresurti l’oferta pròpia enmig de la cridòria. Una altra conseqüència és la degradació formal. Per accedir a les majories cal emprar formes a l’abast de tothom. La grolleria és una servitud dels règims pluralistes. La serra mecànica de George W. Bush tallant arbres com a hobby reapareix en versió encara més grotesca en mans de Milei. De Reagan a Bush fill i d’aquest a Trump, el col·lapse de les formes ha estat espectacular.
Encara ho ha estat més a nivell espanyol, potser perquè a Espanya el sostre era força més baix. L’estil dels polítics de la Transició no era cap prodigi de retòrica, però Manuel Fraga, Santiago Carrillo i Adolfo Suárez tenien una certa distinció verbal en comparació amb els dirigents actuals. El 1979 Felipe González, el més populista d’aquella colla, arengava la parròquia enfilat en un tractor a Albacete. A hores d’ara, aquell advocat disfressat de pagès amb roba de pana sembla un propagandista del Domund si es compara amb Santiago Abascal inaugurant la reconquista a llom de cavall, com Charlton Heston a El Cid Campeador.
A mesura que es desgasten, les idees s’encarcaren en ideologies i quan aquestes s’escuren al seu torn, arriba l’enravenament de les persones públiques, cada vegada més caricaturesques, de menys qualitat. La distància entre Macià i Junqueras és abismal. Ho és més encara la que separa Heribert Barrera de Gabriel Rufián, un subproducte de l’a por ellos, que incomprensiblement (per a qui té edat i memòria del que representava aquest partit) s’endú la canalla d’ERC darrere seu amb una música de catecisme i metàfores plagiades dels èxits de taquilla cinematogràfics. Rufián aconsegueix que fins i tot Xavier García Albiol sembli un senyor. I puix que per ballar el tango en calen dos, Rufián treu a ballar Irene Montero, versió madrilenya d’Ada Colau, més desfermada si és possible, més en actitud de movida, de Pepi, Luci, Bom i tot allò que resta de la capital europea de la postmodernitat. Les dues dives de l’esquerra radical competeixen pel mateix sector de l’electorat i rivalitzen a veure qui la diu més grossa, si la que proclama que “fregirà” els rics a impostos i expropiarà pisos igual que els seus precursors de la FAI expropiaven empreses, o la que, més emancipada de cos i ànima, proclamava en un programa de màxima audiència que els homes, inclòs, per tant, el seu marit, no saben fer bé el cunnilingus, pràctica que ella considera de justícia històrica millorar.
És clar que res d’això no seria possible si el públic al qual es dirigeixen aquestes amazones del progressisme tingués alguna cosa mínimament viva dins la concavitat que solia ocupar el cervell. Però el món és ple de crèduls i la cort dels miracles s’ha traslladat de la capital d’Espanya a la de Catalunya. On abans l’Església regulava el pensament i la conducta des del bressol a la tomba, unes altres institucions imposen un ordre (o un desordre) i regulen allò que pensa la gent. Això és especialment evident en temps de guerra electoral, que és la major part del temps. Quines són aquestes institucions? La primera la componen els partits polítics, que han desplaçat l’escola en la formació cívica de les persones. Però encara més influent i temuda és la institució de la premsa, que ha desplaçat la biblioteca i la càtedra i se n’ha apropiat el discurs normatiu.
Potser pel fet d’estar físicament absent i emocionalment distant d’aquest àmbit, o perquè estic acostumat (o deformat professionalment) a mirar les coses pel costat invers del tapís, m’ha sorprès la reacció del periodisme català condemnant les declaracions de Carles Puigdemont al diari El Mundo. Especialment, m’ha sorprès la unanimitat a considerar extemporànies les declaracions, a titllar-les d’error d’estratègia en el millor dels casos i de venjança personal en el pitjor. Així com la peregrina acusació que concedir l’entrevista a El Mundo és poc menys que un delicte de lesa majestat catalanista. Si the medium is the message, la tria de la capçalera enemiga per un “pròfug” de la Sala Penal del Tribunal Suprem recorda l’audàcia de Joan Laporta de posar una gran lona amb el lema Ganas de volver a veros davant del Santiago Bernabéu. Puigdemont ha plantat el seu ganes de tornar-te a veure allà on més rebombori podia causar i en la data precisa en què el rebombori seria més gran. El missatge és “bon vent” a Pedro Sánchez i “ens veurem les cares” a la resta de partits.
Descol·locant els qui li retreien un exili ensopit, Puigdemont passa a l’atac amb un todo sobre Pedro que deixa Sánchez al descobert en el moment en què l’encara president espanyol braceja per no ofegar-se. Aplicant en el moment just la regla que diu que la dificultat de l’opressor és l’oportunitat de l’oprimit, Puigdemont es reivindica com a polític perillós. Sánchez ha amenaçat, enredat, estafat i menystingut Puigdemont en el transcurs d’una legislatura que no hauria arrencat sense el concurs de Junts ni hauria durat sense el crèdit, més que magnànim excessiu, atorgat al Tenorio del PSOE i el seu tan largo me lo fiáis. Més tard o més d’hora era imperatiu passar comptes, i als qui critiquen el moment triat cap més moment no els hauria semblat bo. Amb una moció de censura acordada amb el PP els resultats eren els mateixos però la complicitat més aparent. Esperant fins que Sánchez extingís la legislatura i encara amb una maniobra calculada per perjudicar Junts, Puigdemont li ha pogut donar el cop de gràcia sense fer causa comuna amb la dreta espanyola, digui què digui la peonada de l’aviat expresident espanyol. Amb aquest escac, Puigdemont no sols expia l’error de facilitar la investidura d’un president mefistofèlic i sostenir-lo durant més de tres anys, sinó que, més important, envia un senyal fort i clar que incomplir els pactes amb Junts té conseqüències desagradables. Ara tothom està avisat.
Potser la crítica més estrafolària hagi estat la que censurava a Puigdemont baixar de l’Olimp per fer política. Se li retreia no restar fidel al paper de president que havia de tornar de l’exili damunt un núvol apartidista, cenyint la corona de l’independentisme ideal. Se li ha retret, en definitiva, malmetre la pròpia icona embrutant-se en la campanya electoral. Les estripades de túnica, habituals en alguns mitjans, acostumen a prescindir dels detalls molestos de la realitat. A hores d’ara Puigdemont no és el president d’un govern a l’exili. Ni el president d’un suposat col·lectiu independentista, que d’ençà del 2017 s’ha esberlat en estelles incompatibles. Cal recordar que els socis del 2017 impediren la investidura de Puigdemont després de les eleccions d’aquell any?
L’amnistia no és cap pacte d’estat com el que permeté tornar a Tarradellas, i Puigdemont faria el ridícul si pretengués tornar com a president restituït. Ell sap perfectament que a la Generalitat hi ha un altre president i que ell, en el món real, sols té un partit caigut en descrèdit per contemporitzar estèrilment amb el govern de Madrid. Vist d’aquesta perspectiva, el seu gest és audaç, és justicier i és també una maniobra per aturar la sagnia de vots de Junts que preveuen les enquestes. Però és sobre tot un nou llindar d’exigència per al catalanisme polític en el seu conjunt. Si es vol fer valer la força, poca o molta, de l’independentisme en la política espanyola, cal fer-se témer, i sols es tem qui sap donar un bon cop de falç quan convé.