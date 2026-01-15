L’avís dels metges

Metges de Catalunya va sorprendre ahir amb la presència de destacats representants del sindicat en una roda de premsa de Vox al Parlament per anunciar una proposta de resolució per instar el govern espanyol a crear un estatut professional propi per als facultatius que els permeti negociar condicions diferenciades de les de la resta del sector sanitari. És una de les principals reivindicacions de la vaga i les mobilitzacions d’aquesta setmana i el gran factor d’enfrontament amb la ministra de Sanitat, Mónica García. Un conflicte que també vessa cap a la consellera de Salut, Olga Pané, de la qual pensen que podria fer gestos de suport i prendre mesures per pal·liar la situació dels metges aprofitant les competències que té la Generalitat. El govern català no pot decidir crear l’estatut propi per als metges, però els socialistes lideren el govern espanyol en coalició amb Sumar, la formació de la ministra. És evident que hi podrien intervenir si volguessin.
La presència de bates blanques en la compareixença de Vox va generar una imatge inesperada, fins al punt que el mateix sindicat es va veure obligat a fer un aclariment recordant que Metges de Catalunya és un sindicat “apolític, transversal, català i catalanista” i que en cap cas ha presentat cap “iniciativa conjunta” amb Vox. Segons aquest comunicat d’urgència, quan Vox els va anunciar, en saludar els metges que es manifestaven davant del Parlament, que estaven a punt de presentar la seva proposta, van voler ser a la roda de premsa perquè sempre volen ser “als espais on es debatin les condicions laborals i professionals del personal facultatiu”. I van decidir aprofitar l’oportunitat “per explicar als mitjans de comunicació per què hi havia 2.000 metges i metgesses a la porta del Parlament”.
Al juliol, Metges de Catalunya va anunciar que s’adheria a la campanya Català per a tothom d’Òmnium Cultural. En aquell cas, el sindicat mèdic sí que parlava d'”estratègia conjunta, amb Òmnium, per aconseguir que els “drets lingüístics” dels pacients estiguin garantits. Aquest és l’espai natural de Metges de Catalunya. Que ahir l’abandonessin momentàniament per compartir roda de premsa amb Vox, conscients que aquest partit que voldria la destrucció de Catalunya com a nació els utilitzava, vol dir moltes coses. I és aquí on s’hauria de posar el focus. D’entrada, certifica el fracàs de l’anomenat cordó sanitari amb l’extrema dreta i que el sistema de partits dels últims 50 anys està desballestat i és ineficaç, tant com col·lapsats estan els serveis públics.
Hi ha una cosa que el comunicat de Metges de Catalunya diu de passada però que és fonamental. Asseguren que diputats del PP, de Vox i del PSC van saludar els representants dels manifestants a la porta del Parlament. Del PSC, també. El PP i Vox és clar què hi busquen. Però els socialistes tenen el govern de la Generalitat i l’espanyol, i així i tot no tenen la capacitat –encara que en tinguessin la voluntat– de donar solució als problemes dels metges. Es limiten a mantenir rituals que havien consolidat com a oposició als governs sobiranistes de la Generalitat, donant un suport protocol·lari en les seves protestes als sectors professionals del sistema públic, que se senten maltractats històricament. Ara governen ells i tampoc se’n surten perquè el sistema no està dissenyat per a les necessitats reals de Catalunya. Està infrafinançat i ho continuarà estant, independentment de si el pacte de Pedro Sánchez i Oriol Junqueras s’acaba aplicant. És així com s’obre la porta a l’extrema dreta.