El catalanisme funciona pitjor que Rodalies

L’escassíssima credibilitat dels partits independentistes ha fet que l’opinió pública espanyola tingui una preocupació pròxima a zero per la possibilitat que s’obri una nova crisi política a Catalunya. Les dades més recents indiquen que només un 1,2% dels enquestats espanyols assenyala la hipòtesi de la independència de Catalunya com un problema, per sota d’unes altres catorze preocupacions que, a hores d’ara, estan encapçalades per la immigració. La galàxia de mitjans de comunicació de la dreta madrilenya descriu ERC i Junts com un apèndix del PSOE, sense marge polític ni cap intenció de construir una majoria operativa a Catalunya. I els mitjans de l’esquerra estan entretinguts a assenyalar una suposada deriva ultra dins del catalanisme polític. A hores d’ara, Catalunya existeix molt poc a Madrid.
Tot plegat fa que l’esfondrament de Rodalies i el desastre general de les infraestructures sigui una notícia secundària. Una desinversió estructural de dècades, compartida culpablement pels governs del PP i del PSOE, no fa ni fred ni calor als espanyols. Un dels escassos editorials que s’han escrit des de Madrid considera que “els nacionalistes han governat durant tants anys la regió que haurien pogut construir desenes de xarxes ferroviàries i inaugurats centenars de milers de quilòmetres de noves vies amb la desena part dels diners que han fet servir que es digui “Rodalies” en comptes de “Cercanías“… Permeteu-me insistir en aquest text perquè l’enormitat de la frase no es capta a la primera. Segons l’editorialista madrileny, són molt més cars els cartells -pel fet de ser en català- que centenars de milers de quilòmetres de vies noves. Que Renfe i Adif es dirigeixin des de Madrid es veu que és un detall sense importància.
Els trens continuaran funcionant malament perquè el dèficit fiscal consisteix, justament, a drenar recursos de Catalunya per proporcionar excedent i, per tant, marge d’extracció a les elits que decideixen des de Madrid. Mana qui mana, i per això els maquinistes volen dependre d’ells, i no pas de la Generalitat. Rodalies no és un problema, és el sistema.